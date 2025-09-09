我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉文雄受訪表示，全球對於半導體人才需求高，有文獻指出，美國未來5至10年約至少有10萬人需求；亞洲可能會有20萬個人的需求。（圖／記者鍾泓良攝影）

國際半導體展（SEMICON）今（9）日舉辦的「晶鏈高峰論壇」，不僅邀請國外專家學者演講，總統賴清德也頒發「經濟部專業獎章」給日本自民黨半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明（AkiraAmari）、台積電董事長魏哲家，表彰他們在國際經貿、產業合作及科技創新上具有卓越貢獻。魏哲家並未現身領獎，由台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛代為接受獎項。工研院與SEMI國際半導體產業協會舉辦「晶鏈高峰論壇」，吸引20個公協會、來自28個國家超過700位產業人士報名。該論壇以「構建全球半導體網絡」為主題，聚焦強化可信任的跨國供應鏈夥伴關係、推動AI晶片技術共創，並擴大半導體人才的培育與國際交流，藉此打造韌性堅實的全球半導體供應鏈生態系。經濟部長襲明鑫表示，面對瞬息萬變的國際經貿新局，台灣作為全球供應鏈的重要環，經濟部也會全力透過政策支持產業發展，同時積極推動科技產業的全球佈局，持續深化與美、日、歐盟等各國夥伴的合作，以「立足台灣、布局全球」思維提升供應鏈韌性。工研院長劉文雄受訪表示，全球對於半導體人才需求高，有文獻指出，美國未來5至10年約至少有10萬人需求；亞洲可能會有20萬個人的需求 ，面對這麼高需求有三大挑戰，包括人才供需問題、科技進步的與時俱進，以及各國人才競合。工研院作為產業與學術橋樑，台灣與國際橋樑，將會努力確保學校教育可以連結產業需求，台灣人才可以連結國際需求，如此不僅是幫助台灣半導體人才訓練、成長，更能為全球半導體夥伴建立盡最大力氣。面對即將出爐的半導體關稅，他表示，關稅對於產業影響應該要留給專家釐清，但他強調半導體不是一間公司、技術，而是整體產業鏈，每個國家都必須要扮演重要角色，「最重要就是要建立一個合作的夥伴，絕對不是只有競爭」，如此才能對於產業成長有正面影響。