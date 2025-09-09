我是廣告 請繼續往下閱讀

健康台灣推動委員會定期召開會議，盼透過討論，以各項行動促進全民的健康生活。有專家提到，以近期有企業率先降價無糖飲料，也看到有手搖飲表達要研發無糖手搖飲。衛福部長石崇良說，絕對支持，也希望改變國人嗜糖的習慣。他提到，自己也是從小在台南長大、飲食就會稍微甜一點、但生活習慣改變不容易，可以慢慢調整，只是政府仍要擬定標準建議。營養師公會全聯會常務監事郭素娥委員在健康台灣委員會中提到，日前也看到有手搖飲表達「要研發無糖手搖飲」期待大家逐漸減少精緻糖的攝取。石崇良今（9）日回應，絕對支持，日前立法院通過，對於無糖包裝飲料的賦稅降低，鼓勵企業推出無糖包裝飲料；而市售的手搖飲也有多種選擇，從全糖、少糖到無糖等都有，盼能改變國人嗜糖的習慣。石崇良開玩笑表示，「這句話也是在說我自己，從小在台南長大，飲食稍微甜一點。」對於生活習慣的改變並不容易，但因為是健康的生活習慣，從少糖、少鹽等慢慢調整。可是標準建議上，政府仍是要擬定的。