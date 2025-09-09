我是廣告 請繼續往下閱讀

據了解，為解決新版《財劃法》爭議，藍營縣市長明天下午將齊聚台北，討論如何善後，包括台中市長盧秀燕、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善與連江縣長王忠銘都會出席。

因此無論怎麼修法，一定會有縣市有意見，不可能修出完美的條文，現在行政院要指控立法院搞烏龍，也是其心可議。

現在行政院既然已經承認有3百億元無法分配，那就設法讓這3百億能分配給離島、雲林等財政較差縣市

立法院去年底三讀通過《財政收支劃分法》修正案，不過近來傳出，當時藍白主導的修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減。行政院發言人李慧芝日前坦言，因新版《財劃法》水平分配公式矛盾，目前有超過300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去，得重新修法。行政院長卓榮泰也說，將邀縣市長討論《財劃法》議題。國民黨立委賴士葆反嗆行政院，修法哪裡出包，直接說清楚。賴士葆說，到底是什麼地方出包、哪個條文有問題，請行政院與財政部不要這樣放話，直接說清楚。賴士葆說，當初修法時，都有尊重財政部意見，也請財政部協助草擬分配公式，當時都說沒問題，現在新法都已經上路半年了，行政院才又推說問題一堆。立院人士說，修法出現問題，且要全怪給在野黨也不公平，當時朝野對立嚴重，毫無對話空間，藍白為加快完成《財劃法》修法，只能先求有，也就是先完成修法，讓財源能由中央釋出到地方，現在修法完成了，地方財源確實增加了，剩下的就又是22縣市如何分配的問題了。該人士說，現在會喊沒錢的縣市，主要是離島、農業縣，但這些縣市本來創造稅收的能力就比較不好，如果要再度修法，反而會換金門、新竹等稅收較好的縣市，又覺得少拿，該人士說，；若真的要再重新修法，包括行政院、民進黨立委也都應該提修法版本，大家好好討論，大罷免已過，不要再只想看著對方笑話了。