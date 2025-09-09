美國財政部海資產管制辦公室（OFAC）8日針對9名與緬甸水溝谷（Shwe Kokko）詐騙園區有關目標執行制裁，國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這些制裁將破壞犯罪集團實施大規模詐欺、強迫勞動、身體虐待以及竊取美國人積蓄的能力，從而保護美國人免受線上詐騙活動的威脅。
根據外媒報導，美國財政部高級官員赫利（John Hurley）表示，制裁針對的是控制和支持詐騙園區實體的緬甸、柬埔寨和中國公民，並稱在2024年這些詐騙中心已導致美國人損失超過100億美元。
盧比歐指出，除了緬甸水溝谷詐騙園區相關的9位目標遭到制裁之外，在柬埔寨經營強迫豬仔勞動以進行虛擬貨幣投資詐欺的4名個人和6家實體單位，也在這波制裁名單之中。
緬甸克倫民族軍成為打擊對象
緬甸克倫民族軍（KNA）已被美國當局鎖定，在緬甸內戰爆發以來，克倫民族軍與軍政府合作控制了緬甸東南部的克倫邦，並在該地藉由線上詐騙獲利，水溝谷詐騙園區因而成為詐騙活動的樞紐，成千上萬的人被虛假的工作機會誘騙前往，到了該地後就被強行扣留從事詐騙工作，克倫民族軍給予庇護，協助詐騙園區進行人口販運，並提供各類相關支持。
柬埔寨賭場詐騙中心也遭美方點名
這波制裁對象還包括柬埔寨幾家詐騙園區背後的公司，其中許多公司是中國犯罪集團在操控的賭場，打著合法經營的名號，實際上卻是虛擬貨幣詐騙的中心，不當竊取了數10億美元，再藉由賭場快速將不法所得洗白。
大部分詐騙活動發生在柬埔寨南部海濱城市西哈努克（Sihanoukville），除了中國黑幫勢力外，柬埔寨當地富豪非普（Try Pheap）也被認為是詐騙園區的背後推手，非普與柬埔寨前首相洪森及現任首相洪馬內均有深厚聯繫，之前便已多次遭到美國制裁。
