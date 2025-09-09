我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吉行和子有著和藹的面容與聲線。（圖／翻攝自YouTube＠YouTube電影）

日本女星吉行和子因肺炎9月2日病逝，享耆壽90歲，吉行和子演過續多知名戲劇作品與電影，包括電影《佐賀的超級阿嬤》、校園劇《三年B組金八先生》，吉卜力動畫《崖上的波妞》中的老奶奶「辰」也是由她配音，其經紀公司昨（8）日發布訃聞證實，讓許多粉絲相當不捨。吉行和子所屬經紀公司「Theatre de Poche」發表訃聞，「吉行和子已於9月2日凌晨，因肺炎永眠，享耆壽90歲。」並表示依照吉行和子遺願，喪禮只開放親屬參與，並感謝粉絲對吉行和子的愛護與支持。吉行和子的父親是詩人吉行榮助，母親是知名美髮師吉行亞久里，晨間劇《亞久里》就是以她母親為原型拍攝的。吉行和子在1959年以電影《二庵醬》獲得每日電影競賽獎最佳女配角獎，因電影《佐賀的超級阿嬤》紅到台灣。