前台北市長、民眾黨前主席柯文哲因涉入京華城案遭羈押一年，台北地方法院5日裁定以7千萬元交保，柯於昨（8）日完成相關手續後，正式步出法院，立刻迎來小草們高喊「阿北加油」的呼聲，現場氣氛一片激昂。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，柯文哲被重判的機率相當高，若想逃離這些官司紛擾，只剩唯一解套方式。柯文哲在昨日下午2點半左右，配戴電子腳鐐走出台北地檢署，並久違地在鏡頭前發表談話，他首先感謝小草的支持，同時也強調這根本就是一場冤獄，「我個人的苦難過去了，但我希望台灣可以更好一點。為什麼要讓整個台灣陷入四分五裂？賴清德你好好想一想吧！」柯文哲獲交保一事在昨日造成一陣轟動，吳子嘉在政論節目《董事長開講》中指出，柯未來可能再也無參選機會，年底前將迎來兩種可能結果，其一是輕判，另一則是超過10年的重判。不過他也坦言，認為後者的機率較高，而前者並非不可能，但相對機率較低，也呼籲法官依照專業素養處理。吳子嘉分析，若柯文哲遭重判並被褫奪公權，將徹底斷絕選舉之路，唯一的「解套」方式，是在2026縣市長選舉、2028總統大選當中，民進黨面臨大敗、由藍白合作奪回政權，才有可能透過赦免替柯文哲翻身。至於是否貪污已不重要了，吳子嘉表示，京華城案早已超越司法層面，演變為政治角力問題。