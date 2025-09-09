我是廣告 請繼續往下閱讀

因京華城案遭羈押1年的前民眾黨主席柯文哲昨日7000萬交保，而柯文哲完成交保程序，出了北院後發表談話痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，並砲轟北檢「查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」，而北檢也於晚間發表聲明駁斥柯文哲的說詞，並表示將會依法提出抗告。對此，民眾黨主席黃國昌今（6）日怒轟北檢善盡責任說法遭證人打臉，臉都被打腫。柯文哲交保後，今日京華城案首開庭，黃國昌赴北院旁聽，並受訪。針對北檢將提抗告，但是到現在還未提出，黃國昌表示，其實北檢滿有意思的，因為通常檢察官刻意發新聞稿說要提抗告，通常是已經提抗告才會做件事，北檢晚間7點50才發聲明，繼續污衊柯文哲，檢察官說在法庭上已經善盡他的舉證責任，真的有關心庭審程序的會發現根本是睜眼說瞎話，過去這幾個月當中如果有認真去聽審判程序都會發現，檢察官傳來的每一個證人都在打臉檢察官的臉，北檢這幾個檢察官的臉已經被打到都腫起來。黃國昌說，結果北檢還有臉面說他們已經善盡舉證責任，這是哪門子善盡盡舉證責任，傳一堆證人都在打臉檢察官，每一個證人在法庭上都講「他們是依照法定程序來處理京華城容積案」、「依據都市計劃法24條細部調整本來就可以給容積獎勵」，彭振聲副市長是按照都委會的意見所做成的結論，所有到法庭上作證從公務員到都委會委員講得都一模一樣，都是在打臉台北地檢署，竟然台北地檢署還有臉發新聞稿繼續污衊柯文哲，最後說要提抗告，結果抗告的理由到目前為止還不知道。