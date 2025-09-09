我是廣告 請繼續往下閱讀

▲私下罵李多慧腿粗？小龍女李芷霖黑料瘋傳 她發4點聲明澄清造謠（圖／翻攝自Threads）

▲李芷霖發文澄清。（圖／翻攝李芷霖IG）

▲李芷霖發出律師聲明。（圖／翻攝李芷霖IG）

味全龍啦啦隊員李芷霖先前捲入私密照外流、遭控不倫人夫等風波，近日又被爆料在私下聊天時攻擊隊友李多慧及前男友林庭謙索要分手費及介入他人婚姻等爭議，但她皆否認並澄清為不實指控。近日，又有網友公開對話截圖，指稱她私下請人抹黑隊友李多慧、林襄以及前男友林庭謙。她9日凌晨發表律師聲明，強調自己與爆料網友完全不認識且內容不實，要求爆料者立即撤下相關貼文，否則將採取法律行動追究責任。一名網友於8日在社群平台爆料，並公開多段聲稱與李芷霖的對話紀錄。指控她私下說李多慧腿粗、林襄隆乳等壞話，且攻擊林庭謙及其家人。不過陸續有網友留言指出，聊天紀錄的造假痕跡太過明顯，甚至開臭爆料者「你P影片技術待加強欸。」對此，李芷霖當日晚間列4大重點一一澄清，表示她與發文帳號完全不認識，不知這些對話從何而來，指出類似造假抹黑的手法跟之前事件如出一轍；李芷霖強調她從未介入任何人的婚姻，更不可能當小三，私下也沒說過李多慧或其他隊友壞話，她的家人同樣沒有騷擾任何人；並表示自己平時明明是用LINE對外聯絡，但每次造假對話都是用IG聊天，更別說造假痕跡一看就有問題。此外，今天凌晨李芷霖在限動發布律師聲明，表示爆料內容均屬虛構捏造，並指出爆料者利用Threads社群的匿名性及寬鬆申請條件，創建帳號散布不實言論，嚴重侵害其名譽，更涉及刑事加重誹謗罪。她要求爆料者立即撤下相關貼文，否則將採取法律行動追究責任。