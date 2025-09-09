我是廣告 請繼續往下閱讀

因藍白大修《財劃法》、明年度縣市統籌分配款尚有300億無法分配等因素，各縣市預算編不出來。台中市議會大會25日在議在即，中市府今天通過2026年度總預算，將儘快送市議會審議。明年歲出預算達1974億1500萬5000元，創歷史新高；市長盧秀燕表示，這也是有史以來台中市政府第一次用「暫定版」送議會。台中市明年度預算書依法須在9月15日前向議會提案，由於預算編列卡關，市府日前拜會議會坦言困難度極高，經政黨協商後，市議會同意市府最慢須在9月22日送出預算書，創大會前3天才送交預算書的紀錄。台中市政府今（9）日在市政會議通過2026年度總預算，將儘快送市議會審議，歲入1790.7億元、歲出1974.1億元，短絀約183.4億元。盧秀燕說，目前編列的明年度市政總預算案是「暫定版」，因為《財政收支劃分法》修法及地方補助款的制度變化，送交中央爭取補助的相關經費核定時程推遲，有的要到今年8月底、9月初才能核定。由於市議會定期會即將開議，市府要先編列市政總預算案送審，所以先提報暫定預算，這也是有史以來台中市政府首度編列「暫定版」預算案送議會審查，且不只台中，全國22縣市都一樣。盧秀燕預告2026年將是重大建設陸續落成的豐收年，也是經費支出高峰期，明年歲出預算創新高。至於歲入、歲出短差183億4484萬元，財務缺口與往年差不多，會想辦法籌措財源，也期待台中市明年迎來蛻變。