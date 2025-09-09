我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果自家官網

Apple 官方YouTube

Apple TV 平台收看蘋果發表會直播

發表會可以期待什麼？

iPhone 17 系列什麼時候可買得到？

▲一圖看完iPhone 17系列重點規格。（圖／翻攝網路）

Apple發表會iPhone 17要來了！今晚果粉不用睡了，蘋果發表會預計台灣時間9月10日凌晨1點登場。實體活動依舊選在蘋果總部美國加州庫比蒂諾 Apple Park 園區內的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行，同步有預錄影片線上直播，想要流暢的觀看蘋果發表會，首選蘋果自家官網，流暢度最高且支援多種字幕，另有Apple YouTube官方頻道、Apple TV等可以第一時間收看。這次預計會有 iPhone 17 系列和三款智慧手錶以及AirPods Pro 3等重磅新品亮相。蘋果發表會可以在蘋果自家官網收看，畫面相當流暢，且點擊下方的字幕選項，還可以更改不同語言的字幕，目前有英文、日文、德文、法語、簡體中文等，但目前尚未支援繁體中文。蘋果官方YouTube會同步直播發表會，字幕的部分，如果有開啟預設會是英文，近年則有更多語言加入，包含日、德、法以及簡體中文字幕選項，可惜的是，官方YouTube關閉了聊天室，全球網友無法同步分享意見。想要在大螢幕觀看發表會，除了用手機、平板投影之外，如果有Apple TV，開機也能直接收看，享受大螢幕的觀看體驗，更加舒適，且即時性、流暢度也非常高。眾所矚目的焦點會放在iPhone 17系列，除了有基本款的iPhone 17標準版，還會話題十足的首度出現的輕薄款iPhone 17 Air，而Pro系列的iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max相機模組大改版。預計還會有3款智慧錶，包含：Apple Watch S11、Ultra 3和 SE3。