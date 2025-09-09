我是廣告 請繼續往下閱讀

有意參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌今（9）日宣示藍白合路線，強調他跟民眾黨前主席柯文哲沒私人恩怨。民眾黨主席黃國昌今日表示，因為柯文哲昨天才出來，讓他先稍微休息一下，近期之內他會跟柯文哲坐下來，好好讓柯文哲了解過去這年發生事情，及對2026、2028規劃，相信基本上總目標沒改變，就是2028年讓賴清德下台、讓民進黨反省。柯文哲昨日以7000萬交保後，今日京華城案首開庭，黃國昌赴北院旁聽，並於場外受訪。黃國昌說，在去年柯文哲被總統賴清德關押以前，在野黨在國會裡面的合作就已經發生，一起推動福國利民有關台灣改革的法案，在柯文哲被關押後，在國會繼續合作的方向沒有任何的改變。黃國昌說，甚至國民黨立委面臨大惡罷時，民眾黨認為，必須共同面對賴清德總統希望走向專制獨裁的野心，必須站在一起共同抵抗，捍衛台灣民主。黃國昌表示，昨天柯文哲出來的時候也說大罷免32:0結果，賴清德必須要深思 ，過去這一年怎麼濫用司法檢調，對他進行政治追殺，台北地檢署檢察官對32:0結果出了莫大的力。黃國昌說，他相信未來在野繼續朝向讓台灣變得更好，福國利民法案來合作、推動台灣改革這個目標，不會有任何改變。因為柯文哲昨天才出來，讓柯文哲先稍微休息一下，近期之內他會跟柯文哲坐下來，好好讓柯文哲了解過去這一年發生很多事情，以及未來共同對2026、2028年的規劃，他相信基本上總目標到目前為止沒有任何改變，「2028年讓賴清德下台、讓民進黨反省。」