民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，他在步出北院時發表7分鐘談話，稱自己的案子是冤獄，並批總統賴清德把台灣搞得四分五裂。國民黨發言人李明璇說，柯文哲這句話，刺進很多人的心。李明璇說，過去一年，柯文哲被禁錮在高牆之內，生活在日復一日的黑暗中。父親去世、母親生病，妻子陳佩琪陷入憂鬱，甚至彭振聲前副市長的家庭也因此受創。這些沉重的痛苦，對任何人來說都難以承受。李明璇說，柯文哲在談話中未表現過多激憤，而是以最簡單卻最真實的呼喊表達心聲：「不要再讓台灣被撕裂了」。他更提到，自己更能體會韓國瑜曾說的「莫忘世上苦人多」，無論藍營、白營或綠營，沒有人希望社會淪為彼此仇視的戰場，也沒人希望司法淪為政治鬥爭的工具。柯文哲這一年來的煎熬，讓他的話語更具份量，提醒大家人權不能只寫在《憲法》裡，而被踐踏在現實中。李明璇指出，台灣已被撕裂太久。政治人物若仍計算輸贏、挑動對立，受傷的永遠是人民。真正應該做的，是讓台灣重新凝聚，找到共同的路。她呼籲，執政者應停止利用權力分裂社會，而是透過行動修補社會裂痕。