我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲歷經長達一年的羈押，昨（8）日以7千萬元交保後，便驅車返回新竹老家探望柯媽何瑞英。外界盛傳，柯預計週三前往「永恆之丘」祭拜已故父親柯承發，不過柯媽坦言，聽聞農曆7月並不適合，因此實際時間仍待確認。對此，民俗專家黃有福提醒，柯文哲最好避免在鬼月前往祭拜，否則可能影響到運勢。黃有福表示，鬼月重在普渡「好兄弟」，若選擇在此期間祭祖，恐有誤把祖先當成孤魂野鬼的疑慮，甚至可能被搶走供品與紙錢。他也建議，柯文哲應避免急著在鬼月期間前往祭拜，最好是等到「鬼門關」之後再進行，運勢才不會受到影響。「永恆之丘」納骨塔是新竹市前任市府的重要建設，被外界封為「全國最美納骨塔」，不過，該設施自2023年啟用以來，卻引發不少爭議，現任市府曾批評設計規劃未充分考量到新竹強風雨的環境特性，導致塔位區出現雨水倒灌、積水等問題。此狀況更一度引來民眾黨籍市議員向監察院檢舉，進而引發前後任市府之間的隔空交火。而今年2月，柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲，隨後有民眾目擊柯家人現身大坪頂「永恆之丘」納骨塔挑選塔位，引發關注。對於外界仍質疑設施瑕疵，新竹市府民政處當時出面解釋，先前包括地面淺層積水、雨勢強勁時雨水飄濺入塔位等缺點，已於去年完成修繕改善，並在柯家人到場時，由現場人員親自說明相關修繕情況。