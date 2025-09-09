我是廣告 請繼續往下閱讀

日本今年頻傳教師偷拍女學生案件，京都府警方今（9日）又破獲一起男老師偷拍案件，在教室內偷偷安裝攝影機拍攝女學生更衣，男老師被逮捕後坦言，是為了拍女學生的內衣褲。根據《京都新聞》報導，京都府向日町警察署以涉嫌違反性攝影（拍照）處罰法，逮捕了長岡京市一所市立初中的39歲男老師。這名男老師被發現於5日下午1點40分至2點20分之間，在一間教室安裝攝影機，拍攝5名女學生更衣影像，因此被逮捕。警方接獲校方通報，學校教室內被安裝了可疑攝影鏡頭，警方在查看監視器錄影時，發現了嫌疑人安裝攝影機的畫面。嫌犯已承認指控，並坦承「我安裝攝影機是為了拍攝女學生的內衣褲」。報導提到，長岡京市教育局長西村文則表示，「學生們的心理健康是我們最優先考慮的，我們將全力配合調查。我們將嚴肅處理此事，努力防止類似事件再次發生，重建信任。」日本今年出現多起教師偷拍案件，其中最廣受關注的是神奈川1名28歲教師石川勝，根據NHK報導，事件被發現在去年9月至12月期間，嫌犯多次在神奈川縣的設施內偷拍女童的內衣，並將相關影像分享到許多教師在內的秘密群組，成員接近10人，以匿名方式加入，疑似都是各地的中小學老師。創立該群組的男老師為42歲名古屋市小學教師森山勇二、37歲橫濱市小學教師小瀨村史也等人，已被逮捕並遭起訴；偷拍分享的照片、影片多達70個，內容包括未滿13歲女童的裙底、以及體育課換衣服的畫面，地點除了教室之外還包含校園等其他地點。