韓國現代汽車與LG能源（LG Energy Solution）在喬治亞州合資打造的車用電池工廠，日前遭美國移民暨海關執法局（ICE）率隊突襲，475人被捕，其中約300人為韓國公民，韓國總統李在明才剛訪美不久，並承諾韓國企業將向美國投資數千億美元，結果川普政府大規模出手在韓企工廠抓人，引發韓國輿論譁然。不少外媒認為川普政府一邊強力要求外國赴美投資，一邊赴外企建廠工地打擊移民是自相矛盾，有韓媒也以台積電亞利桑那廠當案例，指出美國當局一直嗇於向建廠外國企業發放簽證，讓許多外國企業只能在美國苦苦掙扎。
韓媒《News1》報導認為，ICE掃蕩現代車廠所代表的問題癥結在於，儘管美國國內勞動力短缺，但美國當局卻一直吝於向建廠外國企業發放簽證。其他在美國設廠的亞洲企業，在建廠期間均曾使用海外工人從事部分難以替代的技術工作，且也都受到一些阻礙。
報導指出台積電亞利桑那Fab 21廠在建廠時，曾試圖從台灣引進約1000名技術員工，但遭到當地工會強烈反彈，批評此舉會搶走美國人的就業機會。不光是海外企業，美國企業面臨的處境也大同小異。英特爾在俄亥俄州建設半導體園區Silicon Heartland時，也因缺乏技術人力受阻。英特爾曾表示，為了提升技術人力供應，培訓中心不斷加班超時工作，但人力還是供不應求。
美國技術人才短缺冰凍三尺非一日之寒
世界經濟論壇（WEF）今年7月報告指出美國製造業人才短缺的問題，稱美國目前有超過40萬個製造業職缺，且隨著嬰兒潮世代退休，沒有足夠的勞動力補上，未來10年恐有190萬職位無人填補。問題不僅單單是缺工，還在於缺乏「熟練」的技術人員。一項調查指出，20％的工廠表示，由於缺乏具備特定技能的工人，他們無法滿載生產。
美國年輕人對製造業工作興趣缺缺，投入製造業的就業人口比例與幾10年前相比大幅下降。而在高科技產業領域，缺乏技術工人的問題更加嚴峻，根據美國勞工統計局估算，2023至2033年間美國將約需要填補100萬名數理工（STEM）專業人才缺口。
報導最後結論，美國民間一直呼籲通過立法，允許技術人力移民美國，加強美國在AI和半導體製造領域的領導地位，然而，川普政府的政策卻背道而馳。
掃蕩行動恐引發連鎖反應
川普表示美國歡迎外國投資，尤其在高科技領域，但企業必須「優先聘用」美國勞工。不過，川普也指出，美國鼓勵部分外籍技術人員持短期簽證入境，協助培訓美國勞工，此語被視為在打擊外國企業非法移民議題上有軟化的可能。
《彭博社》報導指出，ICE掃蕩現代車廠的行動可能會成為美韓外交摩擦的導火線，許多韓國公民被手銬銬住、押上公務車的畫面，引發韓國民眾的憤怒，且美國拘留非法移民的設施還被批評是「比監獄還糟糕」的環境，惡名昭彰。
首爾崇實大學政治學系主任金泰亨（音譯，Kim Tae-Hyung）表示，「感覺就像被人從背後捅刀子一樣」，直言大多數韓國人對於ICE突擊行動感到憤怒，「韓國企業將不可避免地不願繼續在美國進行投資」。LG能源表示，已暫停員工赴美商務旅行，並建議已在美國的員工回國。
