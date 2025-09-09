我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲回歸 民眾黨出現「2個太陽」？

「殉道者」光環可凝聚支持者？

柯文哲回歸後 如何影響「藍白合」？

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案，遭羈押近1年後，在上周獲北院裁定以7000萬元交保，柯文哲昨日步出台北看守所高調開嗆總統賴清德把國家「搞得四分五裂」，再度攪動台灣政壇。BBC也關注柯文哲獲釋後台灣政壇走向，分析接下來3大可能發展走向。BBC指出，柯文哲一直以來都是民眾黨靈魂人物，柯文哲與現任黨主席黃國昌在黨內的角色和定位是否在柯回歸之後有所變化，甚或出現兩個太陽的難題，引發關注。德州山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）副教授翁履中認為，柯文哲與黃國昌的分工其實相當清晰，柯是主帥，黃是大將，他指出，黃國昌在柯文哲交保重返政治舞台後，有更多空間專注在政策論述與地方組織建設，尤其是對2026年地方選舉的戰略布局。翁履中指出，在媒體論述上，黃的風格更具攻防性，與柯文哲形成分進合擊。民眾黨成為具兩個政治明星的政黨，不會是兩個太陽。然而，東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，柯文哲與黃國昌2人是互相依賴的關係，柯文哲在交保後，需借助黃國昌的力量重返政治舞台，黃也需要柯文哲的「神主牌」地位，以及柯文哲的案件「打悲情牌」，鞏固民眾黨核心支持者。但若觸及黨內人事任命有矛盾時，是否有辦法用一些其他的利益交換或讓矛盾不要檯面化，仍得看民眾黨內部安排。由於柯文哲在交保後，妻子陳佩琪透露柯文哲有意走訪全台，感謝小草們的支持。國立台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，柯文哲的影響力在於持續穩固民眾黨關鍵少數的力量，以及「討厭民進黨的力量」，後者就包括中間選民，民眾黨將能夠擴大政治版圖。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛形容，柯文哲的牢獄經歷，在民眾黨支持者眼中，多了一項「殉道者」光環。由於案件未完結，柯文哲可能選擇坐鎮中央，有意角逐新北市長的黃國昌則會在地方縣市四處輔選。陳方隅表示，不論判決結果如何，民眾黨都會堅稱此案是「政治迫害」，因為如果柯文哲認罪，等於結束政治生命，「他必須極大化悲情成分，才能夠鞏固支持者。」翁履中則認為，柯文哲回歸對中間選民並不一定有吸引力，因為中間選民一向不是只看政黨標籤，而是觀察政治人物的具體表現，民眾黨新進的立委在國會的問政表現與具體貢獻，才是真正能否吸引中間選票的關鍵。2026年縣市長選舉剩下約1年2個月的時間，如今柯文哲獲釋，藍白合將如何運作備受關注，翁履中認為，藍白合的前景仍有待觀察，因目前國民黨主席選舉及領導人選尚未明朗，但國民黨明顯已意識到，若不與民眾黨合作，未來恐怕難有勝算。柯文哲在交保後應該也更清楚，若要重返政治核心，藍白合是一條可行路徑，縱使2黨存在歧見，合作幾乎是別無選擇的選擇。翁履中特別點出，2026到2028年是一段關鍵過渡期，若雙方在地方選舉中能展現出協調能力，2028總統大選就有合作機會。反之出現激烈競爭或內耗，就難形成政治同盟。劉嘉薇認為，柯文哲回歸對藍白合有正面幫助，反對大罷免行動因為白營幫助藍營而成功，她認為，國民黨明年甚至可能在部分縣市「禮讓」給民眾黨。中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，柯文哲交保後，民眾黨有更多和藍軍博弈的籌碼，而黃國昌為了凸顯自己對柯的效忠與為民眾黨開疆闢土的決心，在2026年地方選舉「藍白合」的談判立場更堅定，可能會要求藍軍禮讓更多或更關鍵的席次。