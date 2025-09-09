我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯產後2個月就復出，十分驚人。（圖／翻攝自許瑋甯臉書）

▲林依晨6月誕下第二胎，今日在IG約粉絲參加特映會。（圖／周子娛樂提供）

▲許瑋甯產後不久馬上宣布加入品牌大使行列。（圖／翻攝自IG@uniqlo_taiwan）

▲鬼鬼（吳映潔）當媽後隨即回歸《嗨！營業中》第5季拍攝。（圖／好看娛樂提供）

▲天王嫂昆凌都在產後不久就公開露面。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲Angelababy在2017年時誕下一子，並在產後調養一段時間就復出。（圖／翻攝自微博）

▲戶田惠梨香在產後回歸工作，一度熱暈倒在片場。（圖／戶田惠梨香IG@toda_erika.official）

▲金靖懷孕後復出，遭男星質疑太快了。（圖／翻攝自金靖微博金九粒）

近年來，演藝圈頻見「產後神速復出」的女星，有人未滿1個月就回歸工作、有人2個月便恢復到巔峰狀態；這些女星在掌聲與幸福之外，也有身心壓力與現實競爭。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點亞洲7名女星，無論是昆凌、Angelababy，還是剛今年剛生下寶寶的許瑋甯、林依晨、鬼鬼吳映潔，都以驚人速度投入工作，這背後不僅是專業與自律，也反映出演藝圈女星激烈競爭下的現實壓力。林依晨6月才誕下第2胎，就選在8月的全球OTT大獎作為產後首露面，金色貼身禮服展現自律與狀態管理，同台與《難哄》白敬亭、導演瞿友寧合照，瞬間引爆戲劇宇宙的「穿越感」，粉絲熱議：「湘琴回來了！」林依晨的亮相既是儀式，也是宣告回到自己擅長的紅毯與戲劇主場，以典禮為復出節點，能在可控時間內完成高強度曝光，同時預留後續作品與商務的節奏，向外界釋出「我回來了」的訊號。公布升格新手媽媽後，許瑋甯2個月便釋出全身照回歸工作：紅色針織衫配喇叭褲，線條乾淨、神采明朗，「不像剛生完」成為熱門議題，社群一片「仙氣回歸」的驚嘆。許瑋甯復出的首個公開合作擔任UNIQLO品牌大使，以「簡約日常」對位產後的舒適實穿，外界看到的是她延續多年建立的氣質辨識度；背後則是產後修復、體能訓練與拍攝前調整的精準拿捏，把速度控制在「快、但不急」。2025年初鬼鬼無預警公開懷孕喜訊並誕下女兒，瞬間成為演藝圈焦點，產後僅2個月，她便在3月出席記者會，首次公開分享生產過程，透露經紀人一路陪伴的細節，展現產後首度亮相的勇敢，4月時她更參與實境節目《嗨！營業中》第五季錄製，與姚元浩等成員合體，將母職與藝能活動並行。鬼鬼產後狀態恢復驚人，不到百日就從64公斤瘦回50公斤，甚至笑言還想再少1公斤，她分享自己一天一餐、斷糖斷澱粉的飲食秘訣，引發網友熱議「太狠了」，鬼鬼選擇不公開孩子父親身分，並強調：「我沒有結婚，不要再問了！」也讓外界看到她選擇作為「獨立女性」的一面。昆凌與「周董」周杰倫結婚後生下2女1男，她每次產後都以極快速度回到工作軌道，從品牌活動到影視曝光無縫銜接，她一方面維持體態與狀態管理，一方面也透過社群交代家庭日常，也讓外界聚焦她產後未滿月就復出的效率，引發討論。對粉絲而言，昆凌展現的是節奏掌控：不把「媽媽」與「工作者」視為二選一，而是用團隊與規劃換取彈性。昆凌的快速復出既是自我期許，也是藝人市場現實的回應，在華語天王嫂的聚光下，她選擇以穩定輸出說話，把「回到舞台」當成生活常態。Angelababy在2017年產子，並在產後迅速回歸《奔跑吧》，綜藝高強度的體能、反應與鏡頭應對都要「即戰力」到位，她用敬業度與穩定表現，修補懷孕空窗帶來的曝光落差，也延續團魂默契與節目節奏，讓觀眾幾乎無縫銜接過去的熟悉感。Angelababy能夠快速上線背後，是長期的身材管理與上工前訓練排程，她在鏡頭上保持輕鬆明朗，鏡頭外則是飲食、作息、復健與造型的精密組合，當時她選擇以綜藝作為復出起點，既能穩住聲量，也能在可控場域調整步伐，兼顧曝光與恢復期。演活《死亡筆記本》彌海砂一角的戶田惠梨香產後2年接演Netflix大製作，化身爭議占星師細木數子，拍攝期間遇上高溫與厚重服裝，一度不適昏倒、劇組暫停調整；隨後她恢復健康並重返片場，持續在工作與育兒間找平衡。這起插曲提醒女星在產後回歸的「快慢尺度」，除了回歸職場要看體能與拍攝環境，健康永遠是第一優先，大製作拍期長、強度高，戶田惠里香選擇於現場建立節奏、調整負荷，也把「照顧自己」納入專業的一部分，讓復出更可持續。2023年憑藉《雲之羽》走紅後成為新手媽媽的金靖，產後2-3個月復工曾被男藝人質疑「太快」，她直言這種標準對女性不公平：「你的孩子兩三個月，你也出來工作了吧。」並分享閱讀《我不想成為一個偉大的母親》，呼籲別被角色綁架。金靖當時的觀點瞬間衝上熱搜，有一派粉絲力挺「做自己」、另一派則關心「身體復原」，金靖主張：「照顧者不必預設為媽媽！」強調自己復出不是逞強，而是重拾主體性，同時尊重身體狀況與家庭分工，獲得粉絲大讚。