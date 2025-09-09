我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄楠梓一間麥當勞今（9）日上午驚見一名男子陳屍洗手間內！48歲林姓男子疑似長時間滯留，店員察覺異常敲門無人回應，開鎖後發現他已倒臥其中，明顯死亡。突如其來的離奇狀況，讓用餐顧客與員工全都嚇壞。據了解，事件發生於上午9時左右，店員注意到洗手間門鎖長時間未開啟，直覺情況不對，便上前拍門詢問，卻毫無回應。隨後協助開鎖，眼前畫面令人怵目驚心，林男已無生命跡象，嚇得店員立刻報警。警方獲報到場後，立即封鎖現場進行勘查。初步檢視發現，廁所內環境整潔，並無打鬥痕跡，林男身上亦未見明顯外傷，因此先行排除外力攻擊的可能。不過，男子的確切死因仍待司法相驗確認。為釐清案情，警方已通知林男的哥哥到場協助製作筆錄，以提供相關線索，同時報請橋頭地檢署檢察官前來相驗。檢方將依相驗結果，判定是否涉及疾病、意外或其他因素。目前，警方也著手調閱監視器畫面，追查林男進出動線及生前行跡，並了解其健康狀況，以排除外力與其他可疑因素。這起案件是否僅是突發疾病釀禍，抑或另有隱情，仍待檢方後續釐清。