我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押1年，昨日以7000萬元交保獲釋，今（9）日上午再因京華城案出庭。中午12點半開庭結束後，柯文哲於臉書發文感謝鄭深元、陸正義、蕭奕弘等3位律師日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相。柯文哲臉書發文表示，「今天是律師節，我想借此機會，向三位委任律師致上深深感謝。感謝法律救生員鄭深元律師、陸正義律師，一起讀判決蕭奕弘律師，在我最艱苦的一段日子裡，因為你們的專業、堅持，我才能一步步走回陽光之下。」柯文哲表示，謝謝三位律師朋友，捍衛司法公平正義的信念。當檢方先射箭再畫靶跳過對他有利的事證，透過不正訊問，讓其他被告證人做出偏頗不實筆錄，要把他羅織入罪的時候，是鄭深元、陸正義、蕭奕弘三位律師日以繼夜地仔細閱卷，才找出被掩蓋的真相，並用一次一次的交叉詰問，把他身上的利箭一根一根拔下，讓我得以堅強站立。柯文哲說，三位律師不只讓他看到了希望，也讓整個台灣社會願意繼續相信司法正義值得期待。請放心，「我絕不會投降，也絕不會屈服。因為我相信，只要我們心存善念、盡力而為，行政干預司法的時代會過去，司法終有一天可以成為人民心中最堅實的依靠。」