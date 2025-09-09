我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晴光紅豆餅將在10月15日漲價，從目前每顆15元變20元。（圖／晴光紅豆餅臉書）

▲台北市晴光市場內的晴光紅豆餅創始店於2002年開業至今。（圖／台北市市場處官網）

▲晴光紅豆餅主打三種口味紅豆餅，紅豆、奶油和蘿蔔絲。（圖／翻攝晴光紅豆餅北投店臉書）

▲晴光紅豆餅的紅豆內餡香氣十足，餅皮上還有一粒粒的黑芝麻。（圖／台北市市場處官網）

漲聲持續響起！台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，將從10月15日調漲，每個紅豆餅從15元漲到20元，同時祭出限時優惠促銷，一次購買6個100元，平均下來每個16元。而漲價消息曝光，也讓許多饕客直呼「小確幸沒了」，荷包更難受。位於台北市晴光市場內的晴光紅豆餅創立於2003年，經營至今已經有22年歷史，目前在大台北地區有許多分店，紅豆餅有三種口味，，紅豆內餡香氣十足，餅皮上還有一粒粒的黑芝麻、奶油內餡甜度適中，滑順可口，因此一直以來都是許多台北人心中第一名的紅豆餅。前一次晴光紅豆餅漲價，是在2021年左右，當時從12元調漲至15元。目前晴光紅豆餅3種口味均一價15元，但是近期店家貼出公告，表示「因應原物料及各項成本上升」，將在，漲幅33%，但同時也祭出限時優惠，從10月15日到11月底，6個紅豆餅一起買100元，平均一顆16.6元，稍微持平先前售價，讓大量購買的顧客荷包不會一次太痛。晴光紅豆餅即將漲價消息曝光後，讓許多老饕也無奈表示，「我最早從10元一顆開始吃，一路吃到15元，現在又漲到20元」、「記得小時候一顆10塊...」、「小確幸沒了，晴天霹靂」。但也有另一群網友認為，晴光紅豆餅一顆漲到20元，在目前紅豆餅市場上依舊算是相對便宜的售價，支持店家反映成本。