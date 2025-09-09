我是廣告 請繼續往下閱讀

▲釜山飯店相較東京、首爾更具CP值，加上海雲台一處靠海很有度假氛圍。（圖／記者葉盛耀攝）

▲南浦洞的「格里芬灣酒店」，以每晚含稅最低1,450元就能入住海景房。（圖／易遊網提供）

▲「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」鄰近地鐵站，每晚最低兩千有找。（圖／易遊網提供）

▲2025年4月開幕的「SOTA套房釜山西面」以奶油白色系為主色調，營造輕盈明亮氛圍，同樣一晚2000元有找。（圖／易遊網提供）

Trip.com 推出秋季旅展 日本、韓國、 泰國機票與住宿都有優惠價

BLACKPINK等多位知名日韓歌手與團體將於日本、韓國、 泰國舉辦演唱會，因此機票、住宿都有優惠。9月10日機票日，中午12點販將售單程直飛台北往首爾、釜山、 濟州，單人 999 元機票。晚間9點30分，持Visa 商務卡卡友購買單程直飛台北往首爾、濟州、曼谷、普吉島， 可享單人 999 元優惠價。9月11日飯店日，中午 12 點販售天空花園飯店明洞中心店、釜山萬楓飯店、 樂億皇家渡假酒店、品文旅礁溪、見潭璞旅、曼谷宜居飯店等熱門旅 遊景點飯店，每晚999元優惠。



▲9月至10月多位流行歌手與團體將於日韓泰舉辦演唱會，Trip.com推出旅展，住宿、機票都有優惠價。（圖／Trip.com提供）



東北亞旅遊版圖再洗牌，釜山躍升成為國人海外旅遊市場新寵兒！根據韓國觀光公社統計，2025上半年釜山的海外觀光客人數，台灣旅客就佔了四分之一，顯見釜山正以驚人速度竄紅。而易遊網也公布釜山訂房銷售數字，今年釜山訂房買氣已較2024年成長超過6成，易遊網也統計釜山5大熱銷飯店與推薦新開幕飯店，供國人參考。易遊網提到，釜山今年躍升成為國人到東北亞地區旅遊最熱門城市，主要有幾個原因，像是台灣到釜山的航班相當充足且票價便宜，而釜山飯店的價格也相對親民，且房間普遍寬敞舒適，相較東京、大阪的飯店更具CP值，加上濱海度假與城市機能的雙重魅力，推升釜山成為自由行旅人的黑馬選擇。根據易遊網訂房銷售數據統計，釜山每晚平均房價約2,700元，相較於平均房價落在4至5千元的東京大阪來說，不僅比同為東北亞的日本更具競爭力，也能以合理預算享受舒適住宿體驗，對旅客極具吸引力。熱門住宿區域則集中在西面、海雲台及南浦洞，這些地段不僅交通便捷，周邊景點、購物與生活機能一應俱全。易遊網因此公布統計數字，揭露釜山5大熱銷飯店，包含位於西面的「阿爾班酒店」與「TT酒店」，這兩間飯店距離地鐵站皆步行5分鐘即達，且鄰近購物商場與美食商圈，適合重視地段便利的旅客。雖位在市區精華地帶，但房間空間不縮水，舒適度大勝日系「小鳥窩」式飯店，每晚含稅不到2千元。另外，上榜的還有至於海雲台周邊飯店，最大優勢就是可以划算房價入住可看海景的房間，還可就近順遊韓國最大觀景台「Busan X the Sky」以及釜山超夯的海雲台藍線公園「膠囊列車」。熱銷飯店包含「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」，距離地鐵站僅1分鐘，每晚含稅1,847元起；還有2024年新開幕的「L7海雲台」，隸屬於樂天集團旗下，步行至海雲台海灘只需5分鐘，加上兼具設計感與舒適度，每晚含稅3,385元起，算是房價較高一些的飯店。易遊網也推薦每晚最低2千有找的高CP值新飯店，包含2025年4月開幕的新飯店「SOTA套房釜山西面」，每晚含稅只要1,772元起，即可入住此間四星級飯店，超級划算；同區的「城市律動酒店」同樣是2025年新開幕飯店，從頂樓泳池到房型設計，展現都會新潮的設計感，令人印象深刻，每晚含稅最低1,630元起。另一旅遊平台Trip.com也推出秋季旅展，看好秋日音樂盛典狂潮席捲全球，IU、YOASOBI、TWICE、