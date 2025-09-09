我是廣告 請繼續往下閱讀

今（114）年7月5日在台中市南屯區「億起富彩券行」開出今彩539頭獎800萬元，領獎期限至10月7日，不過，台灣彩券公司總經理謝志宏今（9）日透露，至今這名頭獎幸運兒還未現身領獎，也呼籲這期間曾這家彩券行購買今彩539的民眾，趕快檢查手邊彩券，也許你就是這位幸運頭獎得主。7月5日開出的今彩539頭獎是第114000163期，開出的中獎號碼為8、14、22、24及35，並只有1注中了頭獎800萬元，由台中市南屯區「億起富彩券行」所開出。由於這期領獎期限只到10月7日，謝志宏今日出席台彩中秋加碼記者會後表示，目前電腦型彩券頭獎中獎人都已現身領獎，只剩這期今彩539頭獎得主還沒來領獎，因此，他也呼籲，這期間曾到這家彩券行買今彩539的人，趕快找出彩券對獎。此外，台彩今年中秋加碼總獎金4.5億元，預估銷售金額可增加16億至18億元。謝志宏表示，今年春節及端午加碼效果都不錯，加上威力彩及大樂透頭獎累積獎金相當高，帶動彩券買氣，今年前8月公益彩券銷售金額達1323.8億元，年成長13.7%，其中電腦型彩券銷售金額588.8億元、年增31.8%，刮刮樂銷售金額735億元、年增2.4%