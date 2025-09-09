我是廣告 請繼續往下閱讀

資策會今（9）日表示，AI發展不僅已邁向實體AI階段，也成為未來經濟安全的核心基礎設施，主要國家皆推動布局。資深產業分析師盧冠芸分析，整體潛在市場從今年即呈現成長態勢，預估2030年人形機器人市場規模將超過460億美元、出貨量逾百萬台，應用別主要集中在工業與商業。資策會產業情報研究所（MIC）第38屆MIC FORUM Fall《馭變：科技主權 全球新局》研討會，今日活動來到第二天。資策會指出，2030年工業與商業潛在市場高達415.2億美元、家用36.9億美元，其餘約9.2億美元。資策會表示，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。第三代智慧機器人將能在產業現場解決以往難以自動化的複雜作業，例如工業與物流中的最終組裝環節。而過去機器人應用較少的領域，如建築、旅宿、餐飲、零售等，也將因人形機器人的導入，有機會提升自動化程度與服務價值。盧冠芸指出，人形機器人的技術尚須持續發展與突破，目前全球研發正聚焦在高性能、人機協作與自適應三大方向，隨著機器人逐步進入實際場域試驗，預期將不斷優化性能、擴展應用廣度，逐漸成為產業與日常生活的重要夥伴。資策會MIC提出「快思慢想」人機互動架構，可作為企業AI應用發展規劃的指引，協助企業釐清何時需要即時反應與進行深度規劃。是指人機運用自身快速反應的能力進行互動，如客服問答、問卷調查，以及流程智慧化等。是人藉助AI Agent（AI代理）的快速反應，經由人的沉澱與學習後做出決策，如輿情分析、供應商即時比價、風險分析等。是人類擔任調度者角色，藉助AI Agent整合多變量與多元工具去解決複雜問題，如深度研究、商業運營、推理論證與分析等。是藉助AI Agent大規模處理與推理能力，結合人類高度的專業知識，產生跨學科的創新或全新的科學理論，如新藥、新合成物與新公式等。資策會MIC產業顧問韓揚銘表示，這波人機協作趨勢為企業帶來人才技能升級、AI Agent科技管理、人機協作任務明確化，以及導入AI Agent的組織樣貌等議題。隨著愈來愈多的AI Agent導入到企業組織，改變的將不只是軟體系統架構，組織階層也可能因為人機協作與大量賦能而出現扁平化，因此，如何取得人員、科技、任務以及組織架構的平衡，建立更具韌性的策略，將是企業與AI共舞時代的關鍵挑戰。