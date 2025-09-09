2025年最幸福的月份來了！一名網友近日在查看機票時發現，10月的機票價格特別貴，才驚覺10月居然塞滿3個連假，包含中秋連假、國慶連假以及光復連假，再加上9月底的教師節連假，等於30天內就放了12天假，讓全場嗨翻直呼：「年假請起來！」《NOWNEWS今日新聞》也提供10月連假請假攻略，最長可以一口氣爽休16天假，現在就開始規劃假期活動吧！
10月連續放「3個連假」！上班族爽翻：每週休三天
一名網友在Threads上發文，表示近期在查看出國機票時，發現10月機票特別貴，這才發現原來10月居然有3個連假，包含中秋連假（10/4～10/6）、國慶連假（10/10～10/12）以及光復連假（10/24～10/26），甚至9月底還有教師節連假（9/27～9/29），讓原PO興奮直呼：「總共9天！大家準備好了嗎？」
貼文曝光後，一票網友嗨喊，「不錯，每週休三天」、「年假請起來」、「適當的使用特休，能把三個連假穿起來，直接休快一個月啊」、「準備好放一個月了」、「拜託快來吧，我準備好了」、「超幸福，已經準備要出國了」。但也有人哀嚎，「服務業餐飲業準備挫咧等」、「有小孩的一點都開心不起來」、「媽媽沒有放假」、「跟餐飲業無關，泣」。
除此之外，雲林縣10月18日至23日將舉行2025年全國運動會。為配合賽事舉辦，雲林縣政府宣布，全縣國中小將停課7天，從10月18日一路休至24日，為補足課程天數，第一學期則提前至8月25日開學。不少家長發現，雲林縣學生10月的假期密度根本就等同於寒暑假，再度引起一陣熱議。
🟡2025年「10月連假」請假攻略
📍教師節＋中秋節＋國慶日連假：
請特休9月30日至10月3日、10月7日至9日共7天，可放16天大假（9/27～10/12）。
📍中秋節＋國慶日連假：
請特休10月7日至9日共3天，可休9天（10/4～10/12）。
