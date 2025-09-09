我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嶺東科大僑生閆信心(第二排左二)赴卓蘭高中進行大手牽小手交流活動。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大僑生閆信心(左)協助規劃嶺東科大境外生聖誕晚會活動。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學國際企業系泰北僑生閆信心，繼榮獲僑務委員會頒發頂尖僑生獎學金後，再度以卓越表現獲得財團法人台達電子文教基金會頒予「2025年泰北來台僑生獎助學金」，為學術生涯添得亮眼佳績，寫下堅毅追夢的動人故事。出生泰北清萊府滿星疊村的閆信心，來自清寒家庭，自幼學業成績優異，從小學到高中皆維持班排前五名。因就讀回龍中學時，在嶺東科大泰北服務志工團的啟發下，決心赴台求學。進入嶺東科大後，她不僅在學業上持續精進，也積極參與各項校內外活動與社會服務，展現多元實力，並在今年暑假，隨著學校第14年於泰北服務的海外志工團，一同返鄉進行教育服務。台達電子文教基金會針對清邁與清萊地區來台就讀大專院校僑生，每年甄選六名優秀學生頒發獎助學金，每人新台幣八萬元。評選標準涵蓋學業表現、品行操守及家庭背景等多重面向。閆信心以113學年度上學期的優異成績，以及對家鄉社區的服務實績獲得評審一致肯定，成為今年度獲獎者之一。曾任滿星疊鄉鎮青年主席與多項志願服務工作，閆信心更在高中階段屢獲競賽榮譽，包括科學實驗競賽冠軍、閱讀比賽佳績、設計比賽與影片創作等。她表示，期望未來能回到母校泰北回龍中文學校擔任教師，將所學知識傳承給學弟妹，並立志於國際貿易領域發展，成為促進中泰文化與產業交流的橋梁。嶺東科大國際事務處處長張惟珩表示，「閆信心是學校境外生中極具潛力與堅毅精神的代表。她的故事不僅是個人努力的見證，更激勵著更多來自海外的學生堅持夢想，勇敢追求卓越。