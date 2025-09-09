我是廣告 請繼續往下閱讀

▲財政部早在今年2月覆議時就提醒《財劃法》分配公式內容矛盾。（圖／行政院提供）

藍白硬闖《財劃法》從中央拿走3753億元給各縣市政府，日前除連江縣跳腳拿得比過去少之外，如今又發現有10縣市同樣拿得比過去少，計算公式出大包，未料藍營反批當初行政院與財政部都沒提出問題，對此行政院今（9）日提出新版《財劃法》有三個無法解決的問題，包括公式錯誤；事權沒有隨錢調整；富者越富、城鄉差距更大，並秀出政院過去曾提出覆議，曾示警「公式內容矛盾」，行政院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。關於外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝今日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，首先是公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島的問題就更加嚴重。其次是事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。第三是富者越富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，對此行政院感到遺憾；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。對於這些爭議，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。