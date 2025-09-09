我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄迎來全台首次CAMS（世界水中運動聯盟）國際賽事「世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽」，今(9)日至14日在高雄市立國際游泳池舉行，計有立陶宛、美國、新加坡等15國逾200位選手參與。男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám，台灣選手詹凱翔、黃渼茜等都將出席參賽。CMAS世界盃巡迴系列自年初起陸續在各國展開，本次高雄站結合「自由潛水」、「蹼泳」等2項重要巡迴賽，共吸引立陶宛、美國、英國、波蘭、中國、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、日本、匈牙利、厄瓜多、愛沙尼亞、台灣等15個國家世界頂尖選手參與。本次賽事國內外水中運動頂尖好手皆出席參賽，台灣選手方面，有2025年CMAS第15屆世界自由潛水室內錦標賽動態無蹼一口氣游出235.5公尺成績刷新全國紀錄好手詹凱翔，代表參加成都世運會榮獲女子50公尺雙蹼銀牌、女子100公尺雙蹼項目游出48.01秒，刷新全國紀錄的黃渼茜以及在女子100公尺雙蹼項目同樣表現亮眼名列第5的何品莉皆出席賽事。國際好手有來自匈牙利，男子1500公尺水面蹼泳世界紀錄保持人BUKOR Ádám，並在2022伯明罕世運會獲得200公尺、400公尺水面蹼泳銅牌、曾在2023年東南亞運動會蹼泳50公尺雙蹼及200公尺水面蹼泳榮獲金牌的泰國隊Wuthiphat Sa-nguanwong以及2024年FISU世界大學蹼泳錦標賽混合4×100公尺水面接力項目表現亮眼榮獲第6名的日本隊女子選手Hinako WAKAO，均齊聚台灣與世界好手對決。高市府運發局長侯尊堯表示，2025年世界盃自由潛水及蹼泳室內泳池巡迴賽是世界水中運動聯盟（CMAS）所認可之B級積分賽事，每年各大洲至少舉辦一站。今年CMAS賽事首次在台灣舉辦且選擇高雄港都親水、近水城市，對高雄乃至於台灣水中運動發展具有重要意義，希望全國民眾把握難得機會，到高雄國際游泳池目睹頂尖水中運動好手的對決，相關賽事資訊請密切注意高市府運動發展局臉書。