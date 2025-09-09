我是廣告 請繼續往下閱讀

美國關稅戰陰霾未散，對高度依賴國際貿易的新加坡而言，無疑是一場嚴峻考驗。副總理顏金勇直言，即便美國針對新加坡的關稅僅為10%，看似幅度不大，但長期享有零關稅待遇的新加坡企業已感受到壓力。他強調，當美國推動製造業回流，並要求其他國家在投資與採購上作出更多承諾，現有的合作模式恐被動搖，新加坡企業必須加快提升基礎能量與人才質量，才能避免在新一波貿易重組中被邊緣化。在新加坡工商聯合總會（SBF）舉辦的「應對美國關稅：適應與發展」論壇上，顏金勇透露，星方已和美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）針對關稅問題進行磋商，澄清部分誤解，並研議如何確保新加坡出口品能持續享有優惠待遇。他同時重申，新加坡作為小型開放經濟體，必須堅定支持世界貿易組織（WTO），推動其改革，維持多邊貿易體系的有效性與公信力，「因為自由貿易對我們至關重要」。交通部代理部長兼財政部高級政務部長蕭振祥也語帶保留地指出，新加坡長期依靠穩定透明的監管環境與優良治理吸引外資，但在一個「規則不再被普遍遵守、關稅戰成為常態」的新局勢下，競爭者可能選擇不按規則出牌，這迫使新加坡必須「更聰明、更靈活」，才能在激烈的投資競逐中維持優勢。他補充說，新加坡勞動力與土地成本遠高於周邊國家，要持續吸引投資變得越來越困難，因此跨境合作是必然的選項。新加坡已成立「經濟韌性小組」，希望協助企業因應外部不確定性與貿易環境的快速變動。同時，新馬合作項目也被視為突破口，包括「柔佛－新加坡經濟特區」以及正在建設的新山－新加坡捷運系統（RTS），這些計畫被視為可進一步整合雙邊產業鏈，緩解新加坡自身土地與人力資源受限的問題。國際貨幣基金（IMF）與世界銀行近期的報告則點出，美中貿易摩擦已造成全球供應鏈分散，越南、印尼、馬來西亞等國在製造業承接上受惠，而新加坡更多是以金融、航運與轉口貿易受影響。專家提醒，新加坡若要保持區域樞紐地位，不僅要鞏固「中間人產業」，更要加快在高附加價值領域的布局，例如綠色科技、數位經濟與半導體相關供應鏈。美國關稅爭端凸顯國際貿易環境的不確定性，也迫使新加坡必須在逆勢中尋找新出路。面對高昂的勞動與土地成本，以及規則日益模糊的全球市場，新加坡不僅要鞏固自由貿易立場，更要靈活布局區域合作與新興產業。唯有在維持制度穩定的同時，不斷強化競爭優勢，才能在這場關稅戰與供應鏈重組的挑戰中持續站穩腳步。