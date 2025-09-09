我是廣告 請繼續往下閱讀

立百病毒為韓國第一級傳染病，印度和孟加拉入境韓國人是均需完成健康申報。疾管署分析台灣3個原因，感染風險較低。但疾管署也會持續觀察國際疫情，若有升溫也不排除列為法定傳染病。立百病毒主要的自然宿主為蝙蝠。疾管署副署長曾淑慧今（9）日提到，中間宿主主要為豬、牛等動物，而之所以感染到立百病毒，可能是人類接觸到立百病毒，或相關分泌物，或有食用到蝙蝠尿液汙染的食物或水果，就可能感染到立百病毒曾淑慧說，台灣雖然有蝙蝠，但農業部並沒有監測到立百病毒，且台灣蝙蝠跟印度的蝙蝠的種別不同，雖然同屬、但不同亞種，且兩種蝙蝠沒有互相來往。曾淑慧說，加上台灣養豬場目前以現代化養殖及科學化養殖，因此豬隻接觸到蝙蝠分泌、排泄物，或是食用到蝙蝠的排液汙染食物，風險相對低。農業部也未在國內豬隻監測到立百病毒，曾淑慧指出，因此評估，目前立百病毒在台灣的風險低。不過，台灣現行因應世界衛生組織（WHO）在2016年就將立百病毒列為高風險病原菌株。曾淑慧說，因此從2018年持續做相關風險評估，並列為重點加強項目，但至今尚未有醫療院所通報立百病毒，嚴重會造成腦炎，這也是致死率高的原因。曾淑慧指出，從2009年至今，有2千多例的不明原因腦炎，醫療院所也持續檢測是否為立百病毒，檢驗結果為陰性。也因為WHO針對立百病毒風險評估，認為印度孟加拉等局部感染國家可能有風險，曾淑慧說明，但其他國家風險較低，也希望各國家加強監測，疾管署會持續關注國際疫情，若有升溫不排除列為法定傳染病。