日本首相石破茂於7日宣布請辭自民黨總裁（黨魁）後，自民黨隨即展開總裁選舉工作，前次選舉排名第三的農林水產大臣小泉進次郎也被視為熱門接班人選。中國社群平台今（9日）翻出前次選舉時，有記者嗆辣提問小泉「知識水準低下」若當選首相會讓日本丟臉，而他的高EQ回應，也引發中國網友討論。中國社群平台「微博」上今流傳一段2024年9月，小泉進次郎參選自民黨總裁時，召開記者會的影片。一名記者提問說，「我想問小泉先生，接下來如果當選日本首相，出席G7會議，你的知識水準如此之低，可能會讓日本丟臉，大家都在擔心這點，這樣才是降低日本國力，你真的想要當日本首相嗎？」小泉進次郎面對尖銳提問，沉穩回答說，「我自身的確存在諸多不足，我也覺得這是事實，不夠完美也是事實，不過我的團隊會彌補我的諸多不足，我會組建一個最好的團隊。在此基礎上，我累積了15年的執政黨和在野黨經驗，我會把這些經驗發揮到國際舞台上，讓國人覺得這個人靠得住、讓他們擁有這份安心感，我會為此盡最大努力」。小泉也反問提問記者的名字，對方自稱是自由撰稿人田中龍。小泉也說，「今天被田中先生問這個問題，我會銘記在心，再接下來的日子裡，讓大家覺得『那個傢伙變好了不少』」，他也提到自己擔任環境大臣的首次記者會也被問過相同問題，在他擔任兩年大臣卸任時，當時提問的老記者還有送花給他，希望能跟田中也達成這樣的關係。雖然是過去的受訪影片，不過也引起中國網友熱議：「正常、文明的國家」、「這人很有素質，不錯的人」、「笑著回答這個問題，至少說明他很有胸懷。」、「稀奇1:竟然還有記者提問； 稀奇2:竟敢提這樣的問題」、「這個回答，簡直無懈可擊的完美」、「這個態度和回答真不是一般人能做到的」。但也有網友直指，影片中刻意加上錯誤的日期標記，大酸自家人：「评论诸位都领到经费了」、「很早以前的视频了，这博主还装模作样地在视频上加上2025.9.8，真是造谣无成本」、「明显安排好的记者提问啊，毕竟日本全民都有这个质疑。好一招先发制人」。還有許多中國網友不滿指出，小泉進次郎也曾參拜過靖國神社、是右翼政客。