上櫃公司奈米醫材傳出重大詐騙事件。公司8日公告，旗下美國子公司 AST VISIONCARE應收股利遭人設局，透過偽造電子郵件引導資金流向，最終被轉入假帳號，涉案金額高達142.5萬美元，折合新台幣約4600萬元。據了解，事件起於另一子公司 MILLENNIUM BIOMEDICAL（MBI）於8月20日董事會決議發放現金股利150萬美元，其中AST應收142.5萬美元，奈米醫材則獲配7.5萬美元。依照流程，MBI隨後寄出匯款確認信件，但AST並未收到，隔日回覆的竟是冒名郵件，並夾帶偽造帳號資訊，導致大筆股利誤入詐騙戶頭。直到事後比對才發現異常，但當時資金已被迅速提領。奈米醫材立即通報銀行並向美國聯邦調查局（FBI）報案，目前正追查資金去向。公司也坦言，若資金最終無法追回，損失上看142.5萬美元，而此事件並無保險理賠可補償。奈米醫材表示，將全力配合調查，同時全面檢討內部控管程序，包含加強防詐教育訓練、提升資金撥付的驗證層級，以及建立快速應變機制，以防止類似事件再度重演。