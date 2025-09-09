我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本的金氏世界紀錄認證官石川薰曾親自頒發紀錄證明給網紅貓Maru。（圖／金氏世界紀錄官網）

日本知名的蘇格蘭摺耳貓Maru，因鑽入狹小的紙箱內休息或玩耍的影片，於10多年前YouTube剛起步時隨著浪潮爆紅，還曾被金氏世界紀錄網站列為史上最多觀看次數影片的動物，但在近日，金氏世界紀錄網站發出公告，Maru已於本月6日病逝，享壽18歲。金氏世界紀錄網站發出公告，蘇格蘭摺耳貓Maru已於本月6日不幸病逝，2016年，Maru以累積超過3.25億次觀看的成績，獲得金氏世界紀錄「YouTube 最多觀看次數動物影片頻道」認證。這隻世界紀錄網紅貓Maru因將身體塞進紙箱和其他各種狹小密閉空間，頭或四肢懸在外頭賣萌，每部影片時常吸引數百萬的觀看數，金氏世界紀錄委員曾在2017年前往日本期間拜訪過這隻超級網紅貓。來自日本的金氏世界紀錄認證官石川薰（Kaoru Ishikawa）回溯，Maru 的主人當初只是想透過照片和影片記錄它的成長，卻不小心讓他們的寵物成為了網紅。雖然前幾個影片的觀看次數相對較低，但第九支上傳的影片，Maru 跳進小紙箱並將腿伸出來的影片迅速走紅。YouTube頻道「I am Maru」近日發布貼文指出，Maru近來健康惡化、而且沒有食慾。到了一家動物醫院並接受了檢查，不幸的是，結果發現牠有腫瘤，被診斷出患有肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型，而且病情迅速惡化。飼主寫道，Maru已於9月6日上了天堂，「Maru一直是一隻沉穩又溫柔的貓，但在最後的時刻，迅速地離開了人世。感謝大家多年來的陪伴與支持。」