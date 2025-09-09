我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋少卿（如圖）說自己和屈中恆是異父異母的雙胞胎，一定要幫他說話。（圖／記者陳明安攝）

屈中恆8月在北京宣傳《寶島一村》被觀眾翻出過往涉毒事件，直接對著台上說他是劣跡藝人，導致原訂8月22、23日的北京演出取消，今（9）日編導賴聲川出席舞台劇《那一年，我們下凡》記者會，替屈中恆抱屈，直呼於公於私他都是最好的榜樣，過去也被酒駕事件影響形象的宋少卿也說，大眾應該要給予犯錯的人改過自新的機會。關於屈中恆因為涉毒舊事，影響到《寶島一村》的演出，編導賴聲川表示，「他是很好的演員，很多年前可能有點什麼事，但誰沒有，那都過去了，這麼多年，他是最好的演員，也是好爸爸，我的好朋友，不管在哪都是最好的榜樣。」過去也曾因酒駕公開道歉的宋少卿，今也表示，「那要監獄幹嘛！不就是給機會嗎，有人講廢死，不就是希望給機會嗎？那為什麼碰到這樣的事，你們就要用另外一種標準，做出另一種評判呢。」假設因此影響到作品，他就不演了。