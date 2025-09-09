全球旅遊市場大幅成長，聯合國世界旅遊組織（UNWTO）公布一份最新的旅遊數據報告顯示，韓國是2024年全球旅遊增加幅度最多的國家，甚至高過日本，而除了日本與韓國之外，越南也成為全球旅遊成長迅猛的超新星地點。
根據全球旅遊媒體網站《Travel And Tour World》報導，引述聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的最新數據，在2024年的旅遊數據報告中，韓國以48.82%的增幅領先全球，其次是日本，增幅達47.09%，智利的遊客成長則達40.42%。
越南旅遊迅速崛起 漲幅居東南亞之冠
報導指出，位於第四名的越南正在迅速崛起，成為全球最受歡迎的旅遊目的地之一，2024年越南的國際遊客人數較前一年成長了38.64%，增幅位居全球第四，越南旅遊業正展現出令人矚目的成長趨勢，國際旅遊人數成長，凸顯了越南對國際遊客逐漸增加的吸引力，豐富的文化遺產、自然景觀和美食文化吸引了許多遊客。
報導提到，越南旅遊業的蓬勃發展，反映出旅客對其多元化景點的興趣濃厚。旅遊業的成長也反映了廣泛的全球趨勢，東南亞正成為國際遊客的主要目標。
報導引述聯合國世界旅遊組織的數據，越南的成長數據遠遠超過了其地區東南亞鄰國，不過，泰國的國際遊客數量也增加了26.27%，位居全球第12位。寮國、馬來西亞、柬埔寨和新加坡的旅遊業也都出現了成長，其中馬來西亞增加24.20%，柬埔寨增加22.87%，新加坡也成長了21.22%，數據顯示東南亞旅遊業競爭激烈，每個國家都在努力吸引全球遊客的注意。
薩爾瓦多具旅遊潛力
除此之外，中美洲小國薩爾瓦多也躋身成長最快的旅遊目的地，報導指出，該國旅遊業蓬勃發展，這主要原因來自薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）執政期間極力改善公共安全。薩爾瓦多在2024年迎來約320萬國際遊客，較2019年成長80%，成長驚人。其中，超過120萬的遊客來自美國。
台灣是韓國第3大的旅遊客源國
韓國也是台灣人近年最熱愛旅遊的國家之一，根據韓媒《朝鮮日報》日前報導，韓國旅遊發展局統計，去年台灣遊客到訪釜山共50萬4560人次，首次躍居外國遊客第一位，較2023年的25萬7049人次增長近一倍。
根據交通部觀光署統計，去年台灣旅客出遊人次高達1684萬9683人次，其中到韓國旅遊者有142萬9398人次。韓國觀光公社觀光內容本部長劉鎮鎬在今年初曾表示，台灣是韓國第3大的客源國，去年赴韓旅客數量突破歷史紀錄，今年目標希望有160萬台灣旅客赴韓。
