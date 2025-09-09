我是廣告 請繼續往下閱讀

圓環拆除工作是專家共識

地下道如不填平 恐怕就要塞2年

公館圓環拆除計畫將在13日動工，臺北市交通局謝銘鴻局長今（9）日強調，這不是倉促的決策，而是長達20年的討論成果，基於安全至上與專業審議原則下，才決定推動正交路口改造，面對外界的批評聲浪，謝銘鴻表示，，如今水庫接管已經完成，拆除條件到位，也考量必須降低事故發生率，因此在安全第一的考量下才啟動工程。針對公館圓環拆除爭議，謝銘鴻說，其實今年5月、7月，早已辦理2場地方說明會、議會公聽會進行交流。其中，7月17日有邀集台大、淡江、陽明交大、海洋大學與交通安全促進會等專家召開座談；8月21日也進一步比對民團建議標線調整方案與正交設計方案。經多所大學交通學者與交通實務專家反覆討論，認為填平方案具有減少63%事故之潛力，遠勝於標線改造的約5至12%。加上國外研究也證實，在高流量與高機車比例的環境下，標線效益會大幅折減；圓環現地導引線經觀察實測也顯示，汽車越界率達52%、機車65%，因此「四岔正交填平地下道方案」是能改善安全方法。謝銘鴻表示，拆除公館圓環，主要是為了用路人的安全著想，公館圓環的A2受傷事故及A3財損事故數量長年居全市之首，交通部之事故熱點防制亦採CBI為指標，會同時考慮事故「發生頻次」及「嚴重度」，交通安全絕無賭注本錢。公車地下道填平爭議，謝銘鴻說，圓環中央為鏤空結構，若保留地下道採加頂蓋供車行，需打基椿承重，深度恐影響捷運新店線頂板安全，且工期長達2年，期間須封閉1至2車道，勢必引爆長久的交通黑暗期；反之，至於有人憂心正交路口不利行人，謝銘鴻表示，改造後行人穿越距離縮短23%，同時新增庇護島、擴大人行空間並退縮行穿線，全面提升安全與便利性，行人不會更危險，只會更友善。他強調，市府推動公館圓環拆除，完全基於安全與專業，並持續溝通、不斷驗證方案，盼打造更安全的用路環境。