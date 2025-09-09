我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運板南線今（9）日下午5時許發生一段小插曲，一名醉漢因隨身物品較多，列車關門時欲強行上車影響車門關閉，他當下情緒不穩大聲喧嘩，酒醉行為一度造成列車暫停行駛。保全見狀將男子攔下同時通報捷運警察到場，捷運公司依旅客運送章則規定拒絕運送該男，由捷警及轄區派出所員警戒護將帶離出站，捷運公司針對該名乘客蓄意妨礙月台門關閉以及在月台有飲食行為，後續將依大眾捷運法裁罰。但其實喝酒搭捷運引發衝突，此非首樁事件，4月下旬曾有一名男子疑似喝醉酒，從捷運車廂離開時，踩到一旁男子，但他不僅沒道歉，還拍打對方的帽子，雙方因此爆發爭吵，從口角演變成肢體衝突，過程中，一度還把旁邊女子的手機打掉，警方獲報到場後，兩人互不提告，自行離開。警方呼籲，民眾搭乘捷運遇可疑人事物時，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理；另民眾若搭乘捷運有飲酒時，宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，為確保自身安全並避免造成其他旅客困擾或脫序行為觸法。