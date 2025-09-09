我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市今（9）日下午4點左右發生警匪槍戰，警方追查疑似贓車，駕駛竟試圖衝撞，警匪追逐10公里，警方合計開12槍，在世賢路及文化路口將車輛攔下，制伏嫌犯帶回偵辦。警方表示，這起事件發生於當天下午4時30分左右，30歲男子駕駛一部可疑贓車．立刻展開追逐。男子見警心虛想要落跑，還意圖衝撞警方，警方當場朝車輛輪胎連開7槍，但孫男仍不為所動、加速駛離。直到行經世賢路一段與文化路566巷口時，警方出動警車包夾攔截成功，並於現場再開5槍破壞車輛輪胎，最終破窗將嫌犯強勢逮捕。初步了解，駕駛為30多歲孫姓男子，車輛內疑似有毒品，警方多次開槍將車輛攔下，並朝輪胎開槍，制伏駕駛，警員遭玻璃割傷，幸好沒有大礙。