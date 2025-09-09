我是廣告 請繼續往下閱讀

台中潭子街頭驚見血腥凶案！41歲李姓男子7日上午被發現倒臥豐興路旁，渾身多處刀傷，經送醫搶救，仍宣告不治。警方獲報後全面追查，鎖定一名26歲菲律賓籍逾期居留移工涉有重嫌，晚間檢方複訊後聲押。後續經了解，李男死無全屍，遺體右腳掌缺失，有目擊者表示，發現李男遺體時有看見野狗在舔舐其腳趾，還有一隻野狗坐在大體旁，不肯離去。目擊民眾回憶，當時見到男子倒在血泊中一動也不動，嚇得立即撥打110報警。大雅分局警網趕抵現場，拉起封鎖線，隨後檢方也派員會同法醫進行勘驗。經初步查證，死者為41歲的李姓男子，身中多刀，疑似當場死亡。據了解，死者李男有多次吸食毒品、酗酒鬧事紀錄，也經常為了錢與親友、鄰居起衝突。上個月31日，李男到親友家中歐打傷母親及阿姨，隔日凌晨他又到其他親戚家找麻煩，當場被表弟夥同7、8名友人持棍棒圍毆，最終李男被打到頭破血流、手腳全斷，送醫治療。未料李男住院時獨自跑到醫院外閒晃，撐傘徒步往潭興路方向前進，行經某草莓園時遇上菲籍逃逸移工，雙方因不明原因發生衝突，李男被對方猛刺多刀後倒臥在草莓園旁的農田小路上，直到7日一早，事發6小時後才被路過民眾發現。根據「ETtoday新聞雲」報導，有目擊民眾表示，李男全身赤裸躺在路中，身旁還有一把撐開的雨傘及一隻狗坐在一旁，而一旁的狗因久久未離去，加上沒在附近看過該犬隻，原本以為是他飼養的。後續經了解，李男遺體的右腳掌出現缺失，右腳趾至腳背約五分之一處，因不明原因消失。檢方指出，涉案的菲籍男子犯下《刑法》第271條第1項殺人罪嫌重大，且所涉為最輕本刑5年以上之重罪，另有逃亡與湮滅證據之虞，為確保後續偵查及審判程序，認有羈押之必要。