高雄興達火力發電廠今（９日）晚間8時左右驚傳爆炸火警，興達電廠燃氣新2號機進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火。高雄市環保局要求電廠一、二號機暫停試車，改善完成後才准予試運轉，火警尚未影響空氣品質，但也提醒市民關閉門窗、減少外出。高雄市長陳其邁晚間10時33分在臉書更新，環保局已要求興達電廠興達新複二號機、興達新複一號機均暫停試車，調查檢視改善完成才准予試運轉，若未完成改善，市府不會同意運轉，確保民眾安全。環保局並將持續關注空品現況，視消防局火調報告結果，依空污法相關規定辦理。勞工局勞檢處亦已派員了解。高雄市環保局晚間9時21分在臉書粉專發佈消息，目前風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞。火警自20時06分起至21時10分，火點周邊微型感測器監測數據顯示，未出現明顯污染高值情形，環保局將持續追蹤。目前火警系統顯示已無明火，且大氣擴散條件良好，火警尚未影響空氣品質，周邊居民如感異味請留意並適時關閉門窗。環保局也提醒市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出、如需外出請戴好口罩，環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。