高雄興達電廠9日晚間發生火警，新建的燃氣二號機在測試運轉時起火，雖然火勢40分鐘後撲滅，現場也無人員傷亡，但地方卻傳出「阿摩尼亞」下午就外洩，人員先行疏散卻未告知地方。台電晚間明確否認有外洩。根據聯合報報導，新港里長何應成指出，下午廠區就已經出現異狀，許多工作人員提早疏散，但卻未向居民說明，直到晚間爆炸發生，里民才全被嚇壞。對於外洩疑慮，台電南部施工處長黃啟祥明確否認。他解釋，當地居民看到的人員離開，其實是下班的台電與施工人員，並非因為阿摩尼亞洩漏而疏散。黃啟祥同時強調，現場並未發生化學物質外洩，外界不必過度擔憂。至於供電問題，興達電廠廠長洪貴忠表示，雖然新二號機仍在測試階段，事故後一號機也暫時停機檢查，但舊廠區的五部機組仍持續發電，電力供應不受影響，明日備轉容量充足。洪貴忠強調，事發後第一時間專注在火警處理，未能立即對外說明，已要求公關單位向里長與里民溝通，後續也會加強資訊透明，以降低地方疑慮。