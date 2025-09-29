我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英出道前其實是一般上班族，在努力獲得家人許可後才轉戰啦啦隊。（圖／李雅英 IG @yyyoungggggg）

▲星岑曾在聯合醫院照顧過精神病患者。（圖／星岑 IG ＠lavender121588）

▲河智媛過去在韓國曾經於燒肉店打工過一段時間。（圖／樂天桃猿提供）

中職場邊啦啦隊女孩們以亮眼外型和活力舞姿吸引無數粉絲，成為球場不可或缺的焦點。然而，鮮少人知道的是，在登上應援舞台前，她們各自曾走過與現在截然不同的道路。像是韓籍啦啦隊女神就曾當過上班族，也有做過醫院輔導員和燒肉店工讀生的成員，這些故事不僅增添她們的魅力，也讓粉絲看見舞台背後的努力與堅持。有「全民表妹」稱號的韓籍啦啦隊女神李雅英，自國中開始投入舞蹈訓練，卻因家人反對而被迫轉向職場，當個上班族。直到某次友人分享她的舞蹈影片，意外讓她獲韓職樂天巨人隊老闆賞識，終於獲得重返舞台的機會。2014年，她在母親首肯下正式出道，並憑藉出色表現吸引台灣球團邀約，如今已是富邦悍將啦啦隊的「韓籍三本柱」之一。啦啦隊甜美女孩「星岑」陳嘉玟，在成為「娜美女孩」之前，曾在聯合醫院擔任「職場輔導員」，專責照顧精神障礙患者。她坦言實際執行卻充滿挑戰，需要無比耐心。尤其面對強迫症患者重複提問或說話，若沒有及時回應可能導致病情惡化。雖然辛苦，但這段經歷讓她學會細心觀察與耐心傾聽，如今轉戰啦啦隊舞台，能量與熱情同樣打動人心。河智媛則是在社群上意外曝光過去的「鄰家女孩」模樣，日前她曬出18歲在韓式燒肉店打工的舊影片，身穿深藍制服、馬尾俐落，在櫃台忙進忙出，既招呼客人又整理店務，神情清純專注。影片曝光後，引發網友熱議，紛紛大讚她「初戀臉」的自然美貌：「原來女神也曾是打工女孩！」從醫院到職場，再到餐廳小店，啦啦隊女孩們的成長故事充滿多樣性。她們或因堅持夢想而跨越阻礙，或在平凡職務中培養珍貴特質，最終都將這些歷練轉化為舞台上的能量。如今站在球場中央，她們不只是帶來加油與舞蹈，更是努力與韌性的象徵，也讓粉絲看見舞台光鮮背後的動人故事。