中華隊昨日在2025年第31屆亞洲棒球錦標賽冠軍賽與日本再演「台日大戰」，投打表現不佳，終場0：11吞敗，賽後不少球迷將矛頭指向主審好球帶不公平，怒批是「筍之好球帶」，並稱本屆亞錦賽為史上最爛賽會，從測速槍故障、轉播品質、球場甚至裁判水準都明顯不符合國際賽水準，「台灣跟日本的選手們只求別受傷 趕快回國休息吧」
裁判水準被罵爆 球迷怒批「筍之好球帶」
昨戰結束後，有球迷在Threads上發表本屆賽會心得，表示輸贏一回事，重點在於觀賽品質不佳，截稿當下，吸引超過60則留言回覆，不少人質疑裁判的水準不佳，好球帶像是筍狀，暗酸主審喜歡偏低角度直球，對於高角度直球不偏愛，「參賽國大多以業餘選手出賽不代表裁判也可以是業餘的欸」
場地是臨時鋪建？上一屆台灣辦在大巨蛋
另外場地方面，有球迷提到自己住在主辦場地平潭，表示這個場地是臨時鋪建，平時連投手丘都沒有，「亞錦賽開始前3天才把場地整理好，平常跟廢墟一樣連土都沒有，要是有去現場的就知道是場災難。」相比上一屆2023年亞錦賽由台灣主辦，直接在剛蓋好的大巨蛋舉辦，專業、對於國際賽重視程度有明顯差距。
儘管多數球迷都對於本屆觀賽體驗表達不滿，但也有球迷出面表示，中華隊本屆賽會表現不如亞洲王者日本就是事實，「很公平啊！大家都在很爛的場地上打球.......反正不會每次都在大陸舉辦！」、「中華隊沒打好！」、「日本在同樣場地下可以拿11分。」
亞錦賽／中華隊遭日本打爆！中國主播很意外：不敢再說球速有多快
中華隊贏得U23世界盃參賽資格 明年11月攜手日、韓前進尼加拉瓜
亞錦賽／平潭慘案！日本用兩年前的劇本衛冕金牌 中華隊還是沒輒
