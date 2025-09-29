我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第31屆亞洲棒球錦標賽28日在中國平潭結束，中華隊在冠軍戰與日本隊交手，終場以0：11遭到完封，摘下銀牌，日本則奪下隊史第21面亞錦賽金牌。雖然冠軍戰吞下大比分失利，但中華隊依然獲得重要資格。根據本屆賽制，超級循環賽前四名將爭奪獎牌，而冠軍、亞軍與季軍將直接晉級 2026年U-23世界盃棒球賽。中華隊闖入冠軍戰，確定至少收下銀牌，順利鎖定參賽門票，將在明年11月前進尼加拉瓜。台灣和日本連續四屆上演金牌戰對決。不過此役中華隊投打失序，先發林盛恩與接替的陳睦衡僅合計撐1又1/3局，就被敲出7支安打、送出4次保送，丟掉7分，早早陷入絕境。守備也出現3次失誤，打線更無法串聯攻勢。本次錦標賽共有8支球隊參賽。每組前兩名球隊將於9月26日至27日參加超級循環賽，排名第一和第二的球隊將爭奪冠軍，第三、第四名將爭奪銅牌。銅牌得主將與兩支晉級決賽隊伍一起獲得2026年U-23棒球世界盃的參賽資格，早場比賽韓國擊敗中國大陸，因此和台灣、日本攜手取得晉級。U-23世界盃由世界棒壘球總會（WBSC）主辦，每兩年舉辦一次，前身為2014年在台中舉辦的21U世界盃。2015年後改制為U-23世界盃，讓更多年輕球員參與。U23（包括U21）世界盃賽史上，日本隊曾經3奪冠軍，中華隊（2014年）和委內瑞拉、墨西哥則各拿過一面金牌。尼加拉瓜將於2026年11月6-15日主辦第六屆 WBSC U-23世界盃棒球賽。當地籌委員會已提議三個比賽場地，包括馬納瓜的Soberanía National Stadium、馬薩亞全新的Roberto Clemente Stadium，以及萊昂的Rigoberto López Pérez Stadium，作為本屆賽事場館。不過最終賽事場館仍待確認。在本屆亞錦賽之前，12支參賽球隊中已有3支確定。世界第16名尼加拉瓜以主辦國身分自動獲得參賽資格，第17名英國與第15名捷克則於今年八月在捷克舉辦的歐錦賽分別獲得第1與第2名，取得歐洲的兩張門票。美洲將透過兩項賽事產生四支參賽隊伍。北美、中美和加勒比海資格賽預計於9月27日至10月4日在巴拿馬的Rod Carew Stadium舉行，9 個國家將角逐3個世界盃名額。祕魯則將於十月20至25日主辦南美資格賽，5支球隊競爭1個名額。非洲與大洋洲則各有1支國家隊代表，完成12支參賽隊伍的名單。