▲許允樂（右）被李玉璽（左）求婚，兩人朝生子計畫邁進。（圖／IG@byleway）

許允樂和李玉璽這對差6歲的姐弟戀日前修成正果，但其實早在兩人剛交往時，李玉璽的媽媽非常反對這們親事，除了許允樂和張兆志有過一段婚姻之外，許允樂即將39歲的年紀，也讓想抱孫的李媽擔心，不過許允樂已經完成凍卵，才讓李媽稍微放寬心。許允樂和李玉璽因合作舞台劇《婚內失戀》擦出火花，根據《鏡週刊》報導，李玉璽的爸爸李亞明完全沒意見，也非常祝福兒子和媳婦，但李媽媽卻是強烈反對。據悉，李媽媽認為，許允樂和張兆志離婚才不到2年，怕被拿出來說話，而當初兩人交往的消息，先向媒體公開，家人也是透過新聞才知道，差點昏倒。而最重要的是，許允樂已經快39歲，正值高齡產婦的年紀，這對很想抱孫子的李媽而言，是一大問題，不過許允樂也很想生小孩，當初就是為了生子問題才和張兆志離婚，她也早就完成凍卵，親戚透露，許允樂和李玉璽婚後最重要的任務就是生小孩，才能化解婆媳關係。