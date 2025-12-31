2025最後一天，快發送歲末年終祝福貼圖給親友！LINE表示本周免費貼圖更新，官方貼圖小舖推出全新貼圖「松尼奇尼」，合計共33組貼圖全數免費，共集結2026新年快樂圖、元旦快樂、歲末祝福等應景貼圖通通不用錢，快用最新早安圖迎接2026，《NOWNEWS今日新聞》祝您跨年夜平安、新年快樂！

🟡「免費貼圖小舖」12月30日最新上架

📍LINE GO × 松尼奇尼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 松尼奇尼」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區

📍全電商 福利熊出任務（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「全電商 福利熊出任務」。（圖／取自LINE）
📍LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」。（圖／取自LINE）
📍海綿寶寶電影版：尋寶大冒險（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/11
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」。（圖／取自LINE）
📍鯊到基隆（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「鯊到基隆」。（圖／取自LINE）
📍來自布拉蘇絲的冬日祝福（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「來自布拉蘇絲的冬日祝福」。（圖／取自LINE）
📍野兔村健康小夥伴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE）▲LINE免費貼圖「野兔村健康小夥伴」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 x 過冬a棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 布魯諾（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 布魯諾」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 懶懶怪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/02
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 懶懶怪」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/31
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）
📍海瑞溫斯頓 歡慶佳節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/04
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「海瑞溫斯頓 歡慶佳節」。（圖／取自LINE）
📍今天就回嘉×我是馬克（⬇️點此下載）
下載期限：2025/12/31
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「今天就回嘉×我是馬克」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」12月免費貼圖整理

📍永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常」。（圖／取自LINE）
📍中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！」。（圖／取自LINE）
📍DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）
📍華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運」。（圖／取自LINE）
📍金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年」。（圖／取自LINE）
📍拒絕努力 認真躺平  KYOnline圈養你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲▲LINE免費貼圖「拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔」。（圖／取自LINE）
📍黑熊的生活日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「黑熊的生活日常」。（圖／取自LINE）
📍路易威登佳節限定貼圖​（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「路易威登佳節限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）
📍Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖」。（圖／取自LINE）
📍UG × UU：Uni說悄悄話（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/15
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「UG × UU：Uni說悄悄話」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家 × 白木耳（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家 × 白木耳」。（圖／取自LINE）
📍禮讚佳節小美洲豹限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「禮讚佳節小美洲豹限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「郵政寶寶×波波鴿 新年快樂！」。（圖／取自LINE）
📍梵克雅寶冬日幸運貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「梵克雅寶冬日幸運貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 蘇蘇柴」。（圖／取自LINE）
📍臺銀人壽熊保陪你過生活（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/01
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「臺銀人壽熊保陪你過生活」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「臺銀人壽熊保陪你過生活」。（圖／取自LINE）

更多「2026跨年」相關新聞。

