跨年「星巴克買一送一」咖啡優惠來了！根據星巴克官網，今（31）日買一送一foodomo外送好友分享日，美式、那堤、焦糖可可碎片星冰樂半價，全台門市星沁爽單杯特價；星巴克表示，馬到成功迎新春，推出金貓屁屁提袋、馬年裝扮Bearista熊寶寶、開運達摩隨行提袋＋冷變TOGO冷水杯、生肖杯等馬年新品一覽。路易莎表示，升級咖啡館「白霧時光」生活風格餐飲新品牌開幕88折。
星巴克：跨年買一送一！星沁爽單杯特價 外送也有咖啡優惠
◾️跨年「星巴克買一送一」咖啡優惠！根據星巴克官網，今12月31日「星巴克買一送一」foodomo外送好友分享日咖啡優惠，即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️全台門市「星沁爽單杯優惠」！跨年星巴克全台門市還有星沁爽單杯特價，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，星沁爽活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等部分門市；單一價活動恕不提供加價等升級服務；品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
星巴克金貓屁屁提袋開搶！馬年裝扮熊寶寶、開運達摩等新品一覽
星巴克表示，馬到成功迎新春，推出一系列馬年新品，爆紅一整年的貓屁屁提袋過年換金裝！星巴克今年打造「金生保佑新春禮」，以象徵招財與祝福的金色為主題，裝有金光閃閃平安順遂寓意的「金色媽祖馬克杯」、招財氣必用「金貓咪尾巴便利單杯提袋」與百搭大地色系的「拼色尼龍可調節提背袋」三款好物，1月1日全台門市與線上門市同步販售。
而「開運達摩星運禮」則有6款設計的開運達摩尼龍隨行提袋、搭配開運達摩冷變TOGO冷水杯乙款，將以盲盒形式隨機提供，有如新年抽籤儀式感，增添驚喜趣味，1月1日全台門市與線上門市同步販售。
人見人愛的Bearista熊寶寶則換上馬年裝扮，推出大款「馬年福安熊寶寶」娃娃950元和迷你款「小馬裝扮MINI熊寶寶」600元好萌；還有「馬年星意造景水球」750元、「金馬撲滿」950元、開運「金招財貓小熊鑰匙圈」580元、「抱抱招財貓單杯提袋」480元，烙印皮革質感工藝的「典藏小熊磁吸式卡套」680元、「棕皮革圓筒側背包」1080元、「深棕皮革中禮袋提袋」1200元等新品可收藏。
而星巴克生肖馬年杯款則有超多選擇，星巴克將於1月5日在全台門市與線上門市，同步推出一系列馬年限定新品，今年主打童趣溫暖的快樂迷你馬，迎接農曆新年！以喜氣吉祥的新春紅、好運橘色，推出金馬馬克杯、一馬當先不鏽鋼杯、馬步生風馬克杯、馬上幸福馬克杯組等多款選擇，價格從600元至1500元；線上門市還有限定「馬年賀春不鏽鋼杯」1500元、「3OZ小馬馬克杯」480元可選。
星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市則有三款限定版新品，融合傳統年節吉祥象徵，以珠光釉料、金屬貼花等工藝打造「馬躍青雲馬克杯」800元、「金馬走春馬克杯」600元和「馬報春輝馬克杯」600元。
路易莎：升級新品牌「白霧時光」開幕88折！
路易莎咖啡迎接20週年，推出生活風格餐飲全新品牌「White Mist白霧時光」進駐新板傑仕堡，挑高七米、佔地200多坪的開放咖啡館空間，以咖啡生活為核心，融合餐飲、社交與場域設計。餐點從手沖咖啡、創意調飲、現烤披薩與職人烘焙麵包，到提供早午餐、正餐與夜間精釀小點。
歡慶開幕，路易莎「White Mist白霧時光」咖啡館，即日起至2026年1月底，限時消費88折。
路易莎「白霧時光」新板傑仕堡門市資訊
地址：新北市板橋區文化路一段188巷59號
電話：02-8251-3613
資料來源：星巴克官網、foodomo、路易莎
