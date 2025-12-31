2026台中跨年同樣有「水湳中央公園」和「麗寶樂園」兩地同時進行，除了跨年必備的煙火秀之外，蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生也都將登上台中跨年舞台獻唱，《NOWNEWS》整理台中水湳中央公園跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。
🟡2026台中跨年晚會時間、地點
◾活動：2026台中最強跨年夜
◾時間：12月31日18:00至1月1日01:00
◾地點：台中水湳中央公園
◾官方網站
🟡2026台中跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：阿Ken、蔡尚樺
📍節目時間表（按出場順序）
◾18:00 DJ Doube K-風情萬種KTV
◾19:00 告五人（開場）
◾小樂吳思賢
◾JUD陳泳希
◾Mavis瑪菲司
◾無双樂團
◾SEVENTOEIGHT
◾PIZZALI
◾babyMINT
◾PALLAS帕拉斯
◾22:00 TRASH
◾22:25 麋先生MIXER
◾22:50 盧廣仲
◾23:10 蕭敬騰（倒數前）
◾00:00 煙火秀
◾00:05 動力火車（跨年後）
◾怕胖團PAPUN BAND
🟡2025台中跨年晚會電視、網路線上直播
📍電視、網路平台直播時間: 19:00 ~ 01:00
◾電視頻道：CH7 台視、CH30 三立都會台、CH20 台中資訊台、CH44 高點綜合台
◾網路直播：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube
◾MOD：三立綜合台
◾海外：三立國際台
◾廣播：好事903電台實況轉播
🟡2025台中跨年晚會天氣預報
台中水湳中央公園晚間體感16至18度、降雨機率10％、風速3級，吹偏北風，整體來說「稍有涼意」，跨年倒數結束後氣溫越來越低逐，提醒民眾參與台中跨年要注意保暖。
🟡2026台中跨年晚會「交通管制」重點
⚠️煙火施放管制
📌管制時間：2025/12/31（三）08:00至2026/1/1（四）02:00
📍管制路段：凱旋路（敦化路二段－大鵬路）、凱旋東街（凱旋七街－大鵬路）、凱旋七街（凱旋八街以東）、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街。◾管制方式：禁止人車通行。
⚠️行人徒步區
📌管制時間：2025/12/31（三）08:00至2026/1/1（四）02:00
📍管制路段：凱旋路（經貿五路－河南路）、中科路（經貿七路－河南路）內等範圍。完整管制範圍請見下方圖片橘色範圍。
◾管制方式：禁止車輛通行。
⚠️中科路轉播現場
📌管制時間：2025/12/30（二）08:00～2026/1/1（四）06:00
📍管制路段：中科路（敦化路－大鵬路）。
◾管制方式：禁止車輛通行。
🟡2026台中跨年晚會「接駁車、停車」資訊
📌搭乘捷運（台中捷運跨年延長營業至凌晨2時）
◾站點：「文心櫻花站」或「文華高中站」下車→出站後走文心路→甘肅路→中科路→敦化路→中央公園園區內步道→抵達會場，全程約2公里。
◾班距：白天尖峰時段6分鐘一班、離峰時段9分鐘一班，晚間7時起，離峰班距加密至6.5分鐘一班。
📌免費接駁車（來回皆可搭乘）
◾市府線：捷運市政府站↔會場。
◾松竹線：捷運松竹站↔會場。
◾時間：去程17:30-23:00、回程22:00-1:30（坐滿即發）。
資料來源：台中市政府
🟡2025台中跨年晚會天氣預報
台中水湳中央公園晚間體感16至18度、降雨機率10％、風速3級，吹偏北風，整體來說「稍有涼意」，跨年倒數結束後氣溫越來越低逐，提醒民眾參與台中跨年要注意保暖。
