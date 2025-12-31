2026新年快樂！跨年夜在家看各地演唱會，全台各地都有熱鬧的跨年晚會及跨年煙火，包括台北101跨年、最早施放的淡水煙火、台中麗寶樂園、高雄夢時代等，從北到南熱烈開唱，在家透過直播線上看或電視轉播，就能一次爽看全台華麗陣容。《NOWNEWS今日新聞》針對讀者跨年夜轉台追星需求，整理全台跨年演唱會「卡司出場順序、時間節目表、直播轉播資訊」，電視轉第幾台、哪裡免費線上看一文快速掌握。
🟡臺北最High新年城2026跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日19:00至01:00
◼️主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
📌卡司名單、出場順序：
19:00 美秀集團➔19:30 夏和熙+圓圓+HRC BEAST ABYSS（捷運盃街舞大賽青年組冠軍）➔19:40 李千娜➔20:10 GENBLUE幻藍小熊➔20:35 Bii畢書盡➔21:00 Dragon Beauties小龍女➔21:10 韋禮安➔21:30 蔡健雅➔22:05 U:NUS+VHZ Dance Crew（捷運盃街舞大賽成人組冠軍）➔22:35 高爾宣➔22:55 安心亞➔23:20 KARA➔23:50 跨年倒數、台北101煙火施放➔00:10 周湯豪➔00:40 玖壹壹
◼️線上直播免費看：
台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube
◼️電視轉播頻道第幾台：
國內｜中視綜合台（CH10台、部分地區CH9）、中天綜合台（CH36）、中華電信MOD
海外｜中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
🟡閃耀新北1314跨河煙火（雙舞台）
◼️演唱會時間：12月31日16:30至21:30
📍 淡水主場：星光舞台（漁人碼頭）
◼️主持人： 江振愷（Terry）、林姮均
📌卡司名單、出場順序：16:35 YOYO家族➔17:05 Ozone➔17:30 張語噥 (Sammy)➔17:55 隨心所欲樂團➔18:05 小男孩樂團➔18:35 蘇慧倫➔19:05 蕭煌奇+全方位樂團（feat. 李炳輝）➔20:10 貴賓新年祝福➔20:26 跨河煙火秀（13分14秒）➔20:40 黃偉晉➔21:10 HWASA（華莎）
◼️線上直播免費看：
新北市文化局 YouTube、東森新聞 CH51 YouTube 直播、 新北市文化局FB、我的新北市FB、東森新聞FB
◼️電視轉播頻道第幾台：
東森綜合台（CH32）、MOD寰宇綜合台（CH305）
📍 八里分場：星光舞台
◼️主持人： 黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
📌卡司名單、出場順序：16:20 OPEN!家族➔16:45 babyMINT➔17:00 梁文音➔17:20 動力火車➔17:55 U:NUS➔18:20 陳華➔18:50 以莉·高露➔19:20 梁舒涵➔19:45 賴晏駒➔20:10 貴賓新年祝福➔20:26 跨河煙火秀（13分14秒）➔20:40 Baby DONT Cry➔21:00 樋口愛
◼️線上直播免費看：
新北市文化局 Facebook 專頁、新北市文化局 YouTube
🟡2026桃園ON AIR跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30
◼️主持人： 唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝
📌卡司名單、出場順序：19:00 徐若瑄➔19:35 蕭秉治➔20:00 J.Sheon➔20:30 HUR+➔20:50 陳勢安➔21:20 icyball冰球樂團➔21:45温嵐➔22:05 派偉俊Patrick Brasca➔22:35 YELLOW黃宣➔23:00Apink➔00:05 宇宙人
◼️線上直播免費看：
樂遊桃園臉書、TVBS NEWS YouTube
◼️電視轉播頻道第幾台：
TVBS歡樂台（CH42）、公視無線台（CH5）、公共電視台HD
🟡「新竹ON LOOP 不斷電」2026大新竹跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30
◼️主持人： Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝
📌卡司名單、出場順序：18:00 在地團體演出➔19:00 TRASH➔19:30 白安➔19:50 孫盛希➔20:10 杯緹➔20:30 張涵雅➔20:50 呂士軒➔21:10 SmileDash➔21:25 新竹市歌演出（TBC）➔21:30 徐暐翔➔21:50 黃子軒與山平快➔22:20 幽靈水晶➔22:40 金泰佑➔23:00 蕭秉治➔23:20 蘇慧倫➔23:50 跨年倒數➔24:00 煙火施放➔24:03 韋禮安
◼️線上直播免費看：東森新聞YouTube、東森財經新聞YouTube、新竹縣長楊文科FB、新竹市長高虹安FB、新竹市政府FB、新竹縣政府FB
◼️電視轉播頻道第幾台：
東森戲劇台（CH40）19:00至24:30
🟡2026台中最強跨年夜（中央公園）
◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:00
◼️主持人： 阿Ken、蔡尚樺
📌卡司名單、出場順序：
18:00 DJ Doube K-風情萬種KTV➔19:00 告五人➔小樂吳思賢➔JUD陳泳希➔Mavis瑪菲司➔無双樂團➔SEVENTOEIGHT➔PIZZALI➔babyMINT➔PALLAS帕拉斯➔22:00 TRASH➔22:25 麋先生MIXER➔22:50 盧廣仲➔23:10 蕭敬騰➔00:00 煙火秀➔00:05 動力火車➔怕胖團PAPUN BAND
◼️線上直播免費看：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol YouTube
◼️電視轉播頻道第幾台：
台視（CH7 ）、三立都會台（CH30）、台中資訊台（CH20 ）、高點綜合台（CH44）
🟡2026台中麗寶樂園跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日20:00至01:00
◼️主持人： 楊程鈞
📌卡司名單、出場順序：Breaking Bad Crew➔ARKis➔魏如萱➔宇宙人➔許含光➔翁鈺鈞➔SEVENTOEIGHT➔Mavis瑪菲司➔HUR+➔王識賢➔跨年倒數＋煙火秀➔美秀集團➔Marz23
◼️線上直播免費看：
三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube
◼️電視轉播頻道第幾台：
三立台灣台（CH29）22:15至00:00
🟡迎接2026全嘉藝起來跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日17:30至00:30
◼️主持人： 蔡昌憲、瑪麗
📌卡司名單、出場順序：莊蕎嫣➔F.F.O➔鄒序➔守夜人➔馬念先➔廖士賢➔羅志祥➔許富凱➔王彙筑➔Crispy脆樂團➔ARKis➔林美秀➔蕭煌奇➔跨年倒數➔Solar頌樂
◼️線上直播免費看：「勇媽阿惠-黃敏惠」嘉義市長臉書粉專、四季線上YouTube頻道 、「嘉義+1 We Chiayi」臉書粉專、「嘉義+1 We Chiayi」YouTube頻道
◼️電視轉播頻道第幾台：
民視台灣台（無線電視11台／ 有線電視152台／ MOD 317台）、世新綜合一台（49台）
🟡2026台南好Young跨年演唱會
◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30
◼️主持人： 吳建恆、徐凱希
📌卡司名單、出場順序：17:40 禾羽KIMI➔18:00 派偉俊Patrick Brasca➔Angie安吉➔JADE➔麋先生Mixer➔FEniX➔李竺芯➔康康➔魏浚笙Jeffrey Ngai➔八三夭➔F.F.O➔ALL(H)OURS➔9m88➔鈴木愛理➔STAYC➔理想混蛋
◼️線上直播免費看：
TVBS NEWS YouTube頻道、台南市長黃偉哲臉書、台南TODAY臉書、台南好Young官網
◼️電視轉播頻道第幾台：
TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、民視無線台（有線CH6或CH5，無線CH8，22:00開始）、台南市第3公用頻道
🟡高雄夢時代「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」
◼️演唱會時間：12月31日19:00
◼️主持人： 陳漢典、阿本、木木
📌卡司名單、出場順序：Lulu 黃路梓茵➔芒果醬 Mango Jump➔陳忻玥➔Ponay的原式大樂隊➔邱淑蟬➔鳳小岳＆壓克力柿子➔洪暐哲 WAJI➔Wing Stars➔滅火器➔Angie 安吉
➔AcQUA源少年➔鼓鼓 呂思緯➔熊仔➔權恩妃 KWON EUNBI➔告五人➔八三天
◼️線上直播免費看：壹電視NEXT TV YouTube、高雄旅遊網臉書、陳其邁 Chen Chi-Mai 臉書、高雄市政府臉書
◼️電視轉播頻道第幾台：
華視（有線CH11或CH12、無線CH19）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（MOD CH49）
🟡「東！帶我走」2026台東跨年晚會
◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:00
📌卡司名單、出場順序：18:00 玖壹壹➔18:30 葛西瓦➔19:00 李英宏 aka DJ Didilong➔19:30 Miss Ko 葛仲珊➔20:00 Saya張惠春➔20:30 戴愛玲➔21:00 桑布伊➔21:30 持修➔22:00 范曉萱&100%➔23:00 A-Lin➔00:00 跨年煙火秀➔00:05 張惠妹aMEI
◼️線上直播免費看：台東縣政府YouTube、饒慶鈴縣長臉書、LINE旅遊
🟡花蓮太平洋觀光節－2026花蓮跨年演唱會
◼️演唱會時間：12月31日20:00至00:30
📌卡司名單、出場順序：Haiz海子樂團（原AKua*SKD）➔柏霖PoLin➔偏執狂樂團
➔阿布絲➔Czecho No Republic➔魏如昀➔張語噥 ➔VERA➔李聖傑➔00:00 璀璨煙火秀300秒➔Ozone
◼️線上直播免費看：三立新聞網Youtube、Vidol TV Youtube、花蓮縣長徐榛蔚FB
◼️電視轉播頻道第幾台：三立MTV綜合台（MOD CH154）、洄瀾電視台、東亞電視台
