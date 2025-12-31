我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡臺北最High新年城2026跨年晚會

🟡閃耀新北1314跨河煙火（雙舞台）

🟡2026桃園ON AIR跨年晚會

🟡「新竹ON LOOP 不斷電」2026大新竹跨年晚會

🟡2026台中最強跨年夜（中央公園）

🟡2026台中麗寶樂園跨年晚會

🟡迎接2026全嘉藝起來跨年晚會

🟡2026台南好Young跨年演唱會

🟡高雄夢時代「2026雄嗨趴 高雄跨年晚會」

🟡「東！帶我走」2026台東跨年晚會

🟡花蓮太平洋觀光節－2026花蓮跨年演唱會

2026新年快樂！跨年夜在家看各地演唱會，全台各地都有熱鬧的跨年晚會及跨年煙火，包括台北101跨年、最早施放的淡水煙火、台中麗寶樂園、高雄夢時代等，從北到南熱烈開唱，在家透過直播線上看或電視轉播，就能一次爽看全台華麗陣容。◼️演唱會時間：12月31日19:00至01:00◼️主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓19:00 美秀集團➔19:30 夏和熙+圓圓+HRC BEAST ABYSS（捷運盃街舞大賽青年組冠軍）➔19:40 李千娜➔20:10 GENBLUE幻藍小熊➔20:35 Bii畢書盡➔21:00 Dragon Beauties小龍女➔21:10 韋禮安➔21:30 蔡健雅➔22:05 U:NUS+VHZ Dance Crew（捷運盃街舞大賽成人組冠軍）➔22:35 高爾宣➔22:55 安心亞➔23:20 KARA➔23:50 跨年倒數、台北101煙火施放➔00:10 周湯豪➔00:40 玖壹壹國內｜中視綜合台（CH10台、部分地區CH9）、中天綜合台（CH36）、中華電信MOD海外｜中天北美台、中旺電視、中天亞洲台◼️演唱會時間：12月31日16:30至21:30◼️主持人： 江振愷（Terry）、林姮均16:35 YOYO家族➔17:05 Ozone➔17:30 張語噥 (Sammy)➔17:55 隨心所欲樂團➔18:05 小男孩樂團➔18:35 蘇慧倫➔19:05 蕭煌奇+全方位樂團（feat. 李炳輝）➔20:10 貴賓新年祝福➔20:26 跨河煙火秀（13分14秒）➔20:40 黃偉晉➔21:10 HWASA（華莎）東森綜合台（CH32）、MOD寰宇綜合台（CH305）◼️主持人： 黃鐙輝、曾子余、梁舒涵16:20 OPEN!家族➔16:45 babyMINT➔17:00 梁文音➔17:20 動力火車➔17:55 U:NUS➔18:20 陳華➔18:50 以莉·高露➔19:20 梁舒涵➔19:45 賴晏駒➔20:10 貴賓新年祝福➔20:26 跨河煙火秀（13分14秒）➔20:40 Baby DONT Cry➔21:00 樋口愛◼️演唱會時間：12月31日19:00至00:30◼️主持人： 唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝19:00 徐若瑄➔19:35 蕭秉治➔20:00 J.Sheon➔20:30 HUR+➔20:50 陳勢安➔21:20 icyball冰球樂團➔21:45温嵐➔22:05 派偉俊Patrick Brasca➔22:35 YELLOW黃宣➔23:00Apink➔00:05 宇宙人TVBS歡樂台（CH42）、公視無線台（CH5）、公共電視台HD◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30◼️主持人： Dennis、籃籃、張立東、鏝鏝18:00 在地團體演出➔19:00 TRASH➔19:30 白安➔19:50 孫盛希➔20:10 杯緹➔20:30 張涵雅➔20:50 呂士軒➔21:10 SmileDash➔21:25 新竹市歌演出（TBC）➔21:30 徐暐翔➔21:50 黃子軒與山平快➔22:20 幽靈水晶➔22:40 金泰佑➔23:00 蕭秉治➔23:20 蘇慧倫➔23:50 跨年倒數➔24:00 煙火施放➔24:03 韋禮安東森戲劇台（CH40）19:00至24:30◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:00◼️主持人： 阿Ken、蔡尚樺18:00 DJ Doube K-風情萬種KTV➔19:00 告五人➔小樂吳思賢➔JUD陳泳希➔Mavis瑪菲司➔無双樂團➔SEVENTOEIGHT➔PIZZALI➔babyMINT➔PALLAS帕拉斯➔22:00 TRASH➔22:25 麋先生MIXER➔22:50 盧廣仲➔23:10 蕭敬騰➔00:00 煙火秀➔00:05 動力火車➔怕胖團PAPUN BAND台視（CH7 ）、三立都會台（CH30）、台中資訊台（CH20 ）、高點綜合台（CH44）◼️演唱會時間：12月31日20:00至01:00◼️主持人： 楊程鈞Breaking Bad Crew➔ARKis➔魏如萱➔宇宙人➔許含光➔翁鈺鈞➔SEVENTOEIGHT➔Mavis瑪菲司➔HUR+➔王識賢➔跨年倒數＋煙火秀➔美秀集團➔Marz23三立台灣台（CH29）22:15至00:00◼️演唱會時間：12月31日17:30至00:30◼️主持人： 蔡昌憲、瑪麗莊蕎嫣➔F.F.O➔鄒序➔守夜人➔馬念先➔廖士賢➔羅志祥➔許富凱➔王彙筑➔Crispy脆樂團➔ARKis➔林美秀➔蕭煌奇➔跨年倒數➔Solar頌樂民視台灣台（無線電視11台／ 有線電視152台／ MOD 317台）、世新綜合一台（49台）◼️演唱會時間：12月31日18:00至00:30◼️主持人： 吳建恆、徐凱希17:40 禾羽KIMI➔18:00 派偉俊Patrick Brasca➔Angie安吉➔JADE➔麋先生Mixer➔FEniX➔李竺芯➔康康➔魏浚笙Jeffrey Ngai➔八三夭➔F.F.O➔ALL(H)OURS➔9m88➔鈴木愛理➔STAYC➔理想混蛋TVBS 56台、TVBS MOD精彩台、民視無線台（有線CH6或CH5，無線CH8，22:00開始）、台南市第3公用頻道◼️演唱會時間：12月31日19:00◼️主持人： 陳漢典、阿本、木木Lulu 黃路梓茵➔芒果醬 Mango Jump➔陳忻玥➔Ponay的原式大樂隊➔邱淑蟬➔鳳小岳＆壓克力柿子➔洪暐哲 WAJI➔Wing Stars➔滅火器➔Angie 安吉➔AcQUA源少年➔鼓鼓 呂思緯➔熊仔➔權恩妃 KWON EUNBI➔告五人➔八三天華視（有線CH11或CH12、無線CH19）、年代MUCH台（CH38）、壹電視綜合台（MOD CH49）◼️演唱會時間：12月31日18:00至01:008:00 玖壹壹➔18:30 葛西瓦➔19:00 李英宏 aka DJ Didilong➔19:30 Miss Ko 葛仲珊➔20:00 Saya張惠春➔20:30 戴愛玲➔21:00 桑布伊➔21:30 持修➔22:00 范曉萱&100%➔23:00 A-Lin➔00:00 跨年煙火秀➔00:05 張惠妹aMEI◼️演唱會時間：12月31日20:00至00:30Haiz海子樂團（原AKua*SKD）➔柏霖PoLin➔偏執狂樂團➔阿布絲➔Czecho No Republic➔魏如昀➔張語噥 ➔VERA➔李聖傑➔00:00 璀璨煙火秀300秒➔Ozone三立MTV綜合台（MOD CH154）、洄瀾電視台、東亞電視台