跨年買一送一5家咖啡優惠來了！根據星巴克官網，今（31）日買一送一foodomo外送好友分享日，特選美式咖啡、那堤、焦糖可可碎片星冰樂半價；全台門市「指定商品8折」購物優惠最後一天。CAMA CAFE表示，跨年「現折10元」新品優惠。85度C表示，周三黑糖珍珠系列「第二杯半價」。路易莎表示，早餐咖啡「現折10元」優惠券，新品牌「白霧時光」開幕88折。西雅圖咖啡第二杯半價、寄杯買2送1。
星巴克：跨年買一送一咖啡優惠！特大杯70元 指定商品8折
跨年「星巴克買一送一」咖啡優惠！根據星巴克官網，今跨年12月31日「星巴克買一送一」foodomo外送好友分享日咖啡優惠，即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家算好每杯咖啡優惠價格：
2杯「特大杯特選美式咖啡」優惠140元（原價280元）、平均一杯70元。
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均一杯77.5元。
2杯「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」優惠價195元（原價390元）、平均一杯97.5元。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
跨年星巴克「指定耶誕商品8折」最後一天！12月31日（三）最後一天，收藏耶誕經典美好，購買指定聖誕商品乙件即享8折優惠。
提醒大家，本活動不適用外送外賣、預訂與行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；指定商品依門市現場庫存為主，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE：跨年「現折10元」畢卡索新品！
CAMA CAFE表示，最新聯名2026年首度登場的《永恆畢卡索：藝術、繆思與知己》沉浸式光影展，即日起至明年3月15日，主打咖啡藝生活推出「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」2款新品。
歡慶CAMA CAFE新品上市，跨年即日起至2026年1月4日，凡點購「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」兩款期間限定飲品，可享「嘗鮮價10元折扣」優惠。
85度C：跨年適逢周三黑糖珍珠日「第二杯半價」！
85度C表示，12月31日跨年當天、適逢周三黑糖珍珠日優惠，85度C全台門市黑糖珍珠系列「第二杯半價」。提醒大家，限同大小、不同品項可任搭（價低者折）；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
路易莎：早餐咖啡「折抵10元」優惠券！白霧時光88折
路易莎表示，跨年早餐咖啡「現折10元」，即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
路易莎咖啡升級全新品牌「White Mist白霧時光」即日起至2026年1月底，限時消費88折！餐點從手沖咖啡、創意調飲、現烤披薩與職人烘焙麵包，從早到晚分時段提供早、早午餐、正餐、晚餐與精釀小點。
路易莎「白霧時光」新板傑仕堡門市資訊
地址：新北市板橋區文化路一段188巷59號
電話：02-8251-3613
西雅圖：跨年咖啡飲品第二杯半價！寄杯買2送1
西雅圖咖啡表示，跨年12月31日（三）至2026年1月1日（四）新年期間7:00至20:00，全台門市期間限定咖啡飲品優惠，現場點購全系列飲品（同品項）即享「第二杯半價」；寄杯指定飲品（美式咖啡、拿鐵）則有「買2送1」回饋。
提醒大家，以上活動恕不與其他優惠合併使用；寄杯優惠每組帳號限購五組，休息站門市不參與此活動。
資料來源：星巴克官網、foodomo、CAMA CAFE、85度C、路易莎、西雅圖咖啡
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨年「星巴克買一送一」咖啡優惠！根據星巴克官網，今跨年12月31日「星巴克買一送一」foodomo外送好友分享日咖啡優惠，即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家算好每杯咖啡優惠價格：
2杯「特大杯特選美式咖啡」優惠140元（原價280元）、平均一杯70元。
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均一杯77.5元。
2杯「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」優惠價195元（原價390元）、平均一杯97.5元。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
跨年星巴克「指定耶誕商品8折」最後一天！12月31日（三）最後一天，收藏耶誕經典美好，購買指定聖誕商品乙件即享8折優惠。
提醒大家，本活動不適用外送外賣、預訂與行動預點服務與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；指定商品依門市現場庫存為主，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用；凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
CAMA CAFE表示，最新聯名2026年首度登場的《永恆畢卡索：藝術、繆思與知己》沉浸式光影展，即日起至明年3月15日，主打咖啡藝生活推出「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」2款新品。
歡慶CAMA CAFE新品上市，跨年即日起至2026年1月4日，凡點購「西班牙拿鐵」、「青夢燕麥歐蕾」兩款期間限定飲品，可享「嘗鮮價10元折扣」優惠。
85度C：跨年適逢周三黑糖珍珠日「第二杯半價」！
85度C表示，12月31日跨年當天、適逢周三黑糖珍珠日優惠，85度C全台門市黑糖珍珠系列「第二杯半價」。提醒大家，限同大小、不同品項可任搭（價低者折）；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
路易莎：早餐咖啡「折抵10元」優惠券！白霧時光88折
路易莎表示，跨年早餐咖啡「現折10元」，即日起至12月31日，打開「LINE Pay好康地圖」周周領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。提醒大家，每週一開放領取；部分門市依百貨商場營業需求做適度調整,不適用外送訂餐服務；以門市實際販售之商品庫存為準；回饋設有條件及上限，活動辦法以 LINE Pay活動頁為準。
路易莎咖啡升級全新品牌「White Mist白霧時光」即日起至2026年1月底，限時消費88折！餐點從手沖咖啡、創意調飲、現烤披薩與職人烘焙麵包，從早到晚分時段提供早、早午餐、正餐、晚餐與精釀小點。
路易莎「白霧時光」新板傑仕堡門市資訊
地址：新北市板橋區文化路一段188巷59號
電話：02-8251-3613
西雅圖：跨年咖啡飲品第二杯半價！寄杯買2送1
西雅圖咖啡表示，跨年12月31日（三）至2026年1月1日（四）新年期間7:00至20:00，全台門市期間限定咖啡飲品優惠，現場點購全系列飲品（同品項）即享「第二杯半價」；寄杯指定飲品（美式咖啡、拿鐵）則有「買2送1」回饋。
提醒大家，以上活動恕不與其他優惠合併使用；寄杯優惠每組帳號限購五組，休息站門市不參與此活動。
資料來源：星巴克官網、foodomo、CAMA CAFE、85度C、路易莎、西雅圖咖啡