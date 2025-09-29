我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿三本柱禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬，傳出明年僅剩廉世彬留台。（圖／記者吳翊緁攝）

樂天桃猿「三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬在台灣擁有超高人氣，不過卻傳出她們明年可能無法繼續留在台灣應援，因負責河智媛、禹洙漢在台事務的「無限夢想」公司老闆詹智能遇刺身亡，在沒人負責兩人經紀工作的狀況下，恐怕無法跟樂天續約成功，最後三本柱恐怕僅剩廉世彬在台。根據《鏡週刊》報導，河智媛、禹洙漢來台後，工作事務由「無限夢想」公司負責處理，不過今年8月公司老闆詹智能在台中遇刺身亡。公司負責人離開後，導致公司各項問題浮上水面，跟樂天桃猿的聯繫上也出現許多斷層，雖然中間有人出面協助處理河智媛、禹洙漢相關事務，不過步驟相當繁瑣，也找不到願意接手兩人工作的人，因此她們恐怕很難跟樂天完成續約。不過其實從七月起就傳出了禹洙漢恐怕不續約的消息，當時有消息指出她和河智媛姐妹情深，若是其中一個人離開台灣，另一位也絕不會留下，加上她們在韓國本就有超高人氣，不需要擔心未來沒有工作邀約。至於三本柱中的廉世彬，因為隸屬於另一間經紀公司，加上她剛宣布加入職業排球啦啦隊，不僅是三人中和樂天續約機率最高的，還有可能和高佳彬、金吉娜組成全新的排球三本柱，有機會獲得更高的曝光度。